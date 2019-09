Bisingen Zwei mögliche Standorte für neue Post

Bei den von der Gemeinde vorgeschlagenen Gebäuden wolle die Verwaltung deshalb darauf achten, dass bei der Miete "wohlwollend" auf die Wirtschaftlichkeit für den Betreiber geachtet werde. Zudem sehe es danach aus, dass die Gemeinde die beiden sanierungsbedürftigen Gebäude erneuert, falls die Post dort einzieht. Waizenegger betonte während der Sitzung wie sehr die Verwaltung darum bemüht ist, wieder eine Post in Bisingen einzurichten. Allerdings gab er zu: "Es kommt nicht auf uns an." Und weiter sagte der Bürgermeister: "Ich hoffe, wir wurden erhört." Zwar liegt die Einrichtung einer Post in Bisingen auch im Interesse der Verwaltung, allerdings habe sie nur begrenzt Einfluss.

Hingegen kann die Verwaltung ihren Einfluss beim Thema Parkplätze geltend machen. Gegenüber des Parkplatzes Im Eibach befinde sich nämlich eine Fläche im Besitz der Gemeinde. Falls der Gemeinderat zustimmt, könnten dort weitere etwa zwölf Stellplätze entstehen. Waizenegger: "Das können wir relativ schnell umsetzen." Dies würde die Situation zwar entspannen, aber nicht lösen. Im Raum stünden derzeit Überlegungen für ein Konzept, das Lang- und Kurzzeitparker berücksichtigt.

Klaus Ertl (Freie Wähler), der die Situation Im Eibach schon vor den Sommerferien öffentlich deutlich kritisierte, hat eine Zwei-Stunden-Regelung für die Parker vorgeschlagen. Jochen Mayer (SPD) merkte an: "Ohne Kontrolle ändert sich nichts." Wilfried Pflumm (Freie Wähler) machte in diesem Zusammenhang den Vorschlag, Ordnungskräfte aus Albstadt in Bisingen einzusetzen, zumal ja bereits eine Kooperation in Finanz-Angelegenheiten bestehe. Gisela Birr (SPD) warf ein, dass Wohnungen und Stellplätze separat verkauft würden: "So kriegt man das Problem nie aus der Welt."