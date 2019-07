Bisingen Parkchaos in Innenstadt erhitzt Gemüter

Tatsächlich besteht auch in der Hauptstraße Verbesserungsbedarf. Das zeigt eine Umfrage unter den dort ansässigen Einzelhändlern. Die Verkäuferin in einer Bäckerei ärgert sich am späten Vormittag etwa: "Dieses Auto steht schon seit heute Morgen da." Eine weitere Bäckerei in der Heidelbergstraße behilft sich mit der Drohung, Autos nötigenfalls abzuschleppen. "Seither ist es besser geworden", sagt die Verkäuferin hinter der Theke auf Nachfrage. Und wer kennt sie nicht, die Staus, die entstehen, wenn jemand sich seitwärts in eine Lücke zwängt, während die wartenden Autofahrer nur noch genervt sind.