Bisingen Haus Hohenzollern: Rechtsstreit um Burg Rheinfels beendet

Bürgermeister Hönisch sprach laut Mitteilung von einer "Win-win-Situation", denn die Stadt St. Goar wolle ihr Engagement künftig noch stärker auf die Kinder- und Jugendarbeit ausrichten. Hoch oben auf dem mehr als 800 Meter hohen Zollerberg thront die Burg Hohenzollern, der Stammsitz des preußischen Königshauses: den Menschen in der Region ein Anblick, der ein Gefühl von Heimat vermittelt. Doch der Name "Preußen" ist derzeit nicht überall positiv besetzt. Kritiker kreiden Georg Friedrich Prinz von Preußen an, dass er die Besitzverhältnisse bedeutender Kulturgüter und Immobilien auf dem Gebiet der ehemaligen DDR juristisch klären will. In diesem Jahr soll die Internetseite www.preussen.de zu einer umfassenden Plattform für historische und aktuelle Themen weiterentwickelt werden, sagt das preußische Königshaus. Die Burgruine Rheinfels war seit dem 19. Jahrhundert im Besitz der Hohenzollern gewesen. 1924 wurde die Stadt St. Goar Eigentümerin, mit der Auflage, das Gemäuer nicht zu verkaufen. 1998 schloss sie mit dem Hotel neben der Burgruine einen Erbpachtvertrag für 99 Jahre.

Hohenzollernchef verlor Rechtsstreit um Burg in erster Instanz

Georg Friedrich Prinz von Preußen, in Potsdam lebender Ururenkel des letzten deutschen Kaisers, betonte in einem Prozess am Landgericht Koblenz, dieser Vertrag komme einem untersagten Verkauf gleich. Das Landgericht folgte dieser Argumentation nicht. Der Hohenzollernchef verlor den Rechtsstreit um die Burg in erster Instanz – und legte zunächst Berufung ein.

Das Gericht urteilte, die Burgruine sei nach dem Untergang des Kaiserreichs als "gebundenes Sondervermögen" und somit nicht als Privatvermögen der Hohenzollern-Familie an die damalige preußische Krongutsverwaltung gegangen. Nur diese habe damit bei der Übertragung der Burg Rheinfels auf die Stadt St. Goar ein Rücktrittsrecht bei Verstößen gegen den Denkmalschutz oder einem Verkauf bekommen, um die Ruine als Kulturdenkmal zu erhalten. Damit hätte die Burg allenfalls Eigentum des preußischen Staats werden können. Dessen Rechtsnachfolger ist das Land Rheinland-Pfalz.

Im Konflikt um mögliche Entschädigungen für die Hohenzollern hat indes der Bundestags-Kulturausschuss externen Rat eingeholt. In Berlin hörte der Ausschuss dazu am Mittwoch sieben Experten an. Die historische Rolle der Hohenzollern mit Blick auf das NS-Regime wird in vier bisher bekannten Gutachten sehr unterschiedlich bewertet. Das wurde auch bei ersten Statements der Experten im Ausschuss deutlich. Bund, Berlin und Brandenburg verhandeln mit den Hohenzollern seit 2014 über mögliche Rückgaben und Entschädigungen in Millionenhöhe.