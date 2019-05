Bisingen/Koblenz Hohenzollern-Chef will Burg Rheinfels zurück

1998 schloss die Stadt mit der Betreibergesellschaft des luxuriösen Hotels in unmittelbarer Nähe der Burgruine einen Erbpachtvertrag für 99 Jahre mit der Option auf eine ebenso lange Verlängerung. Der Prinz von Preußen argumentierte in seiner Klage, dieser Vertrag komme einem untersagten Verkauf gleich. Es gebe eine sogenannte Rückauflassungsvormerkung im Grundbuch. Diese kann in bestimmten Fällen eine Rückübertragung eines Grundstücks an einen Alteigentümer ermöglichen. Das Mainzer Kulturministerium hatte 2018 betont: "Nach Einschätzung des Landes Rheinland-Pfalz wird die Klage keinen Erfolg haben."