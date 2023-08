Teils schwere Unwetter haben am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag für Verwüstungen im Land gesorgt. Regionalbahnen blieben auf der Strecke, Keller liefen voll, in Herrenzimmern (Kreis Rottweil) wurde eine Festhütte auf dem Sportplatz zerlegt. Allein in Freiburg registrierte die Feuerwehr rund 400 Einsätze, die sich teils bis in den Morgen zogen. In Friedrichshafen wurde ein Zeltlager geräumt, etwa 300 Menschen mussten die Nacht in einer Turnhalle verbringen. Und im Rems-Murr-Kreis wurde ein 78-jähriger Mann von einem umstürzenden Baum getroffen, eingeklemmt und verletzt.

Der Nordschwarzwald kam im Vergleich dazu glimpflich davon. „Zum Glück“, sagt Calws Kreisbrandmeister Dirk Patzelt im Gespräch mit unserer Redaktion. Gleich am Morgen, so berichtet er, habe er Kontakt mit der Leitstelle aufgenommen, um sich über Einsätze und mögliche Schäden zu informieren. Das Ergebnis: Keine Meldungen außer einem umgestürzten Baum in Bad Teinach-Zavelstein.

Sieben Einsätze

Eine ähnliche Bilanz zieht indes die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion. „Im Verlauf der letzten 24 Stunden verzeichneten wir im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim sieben Einsätze im Zusammenhang mit Unwetter. Sechs der Einsätze fanden im Bereich Pforzheim statt. Einer in Bad Teinach-Zavelstein“, berichtet Polizeisprecher Christian Koch.

Das Präsidium ist auch für den Kreis Freudenstadt, den Enzkreis und die Stadt Pforzheim verantwortlich.

Keine Verletzten

Im Einzelnen sei in der Weiherstraße in Pforzheim gegen 19.20 Uhr ein Baustellenschild auf ein Auto geblasen worden und habe dieses leicht beschädigt. In der Südmährer Straße in Maulbronn wurden gegen 17.40 Uhr Baken einer Baustelle verschoben und umgeworfen. In der Unteren Zeppelinstraße in Niefern-Öschelbronn kam gegen 17.05 Uhr der Verkehr zeitweise zum Erliegen, weil Schlammmassen und Beton auf die Fahrbahn gespült wurden. Auf der L 562 von Pforzheim nach Birkenfeld beseitigte die Feuerwehr einen Baum, der gegen 16.40 Uhr teilweise auf der Fahrbahn lag. Etwa zur selben Zeit wurde auch in der Pforzheimer Poststraße/Kiehnlestraße ein Baum von Straße und Gehweg geräumt; in der Klingenstraße in Eutingen fiel ein Baum auf ein Fahrzeug. Dem Insassen geschah dabei indes nicht. Und nicht zuletzt lag auch auf der Straße Auf der Höhe, die nach Zavelstein führt, gegen 17.20 Uhr ein Baum auf der Fahrbahn, der durch die Feuerwehr entfernt wurde. Verletzt wurde laut Polizei niemand.