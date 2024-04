Mord an Horber Geschäftsmann Zweiter Riecher-Prozess in Rottweil gestartet

Der zweite Riecher-Prozess ist am Dienstagmorgen gestartet. Es ist die mit Spannung erwartete Neuauflage des Prozesses um den Mord an Michael Riecher: Der Immobilienunternehmer wurde am 2. November 2018 in seiner Wohnung erwürgt.