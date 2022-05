1 Die Beatparade in Empfingen ist in der Techno-Szene bekannt für ausgelassenes Feiern in beinahe schon familiärer Atmosphäre. (Archiv-Foto) Foto: Hopp

Viele Fans der Beatparade in Empfingen lieben Hardstyle. Sie können sich bei der Beatparade am Samstag, 30. Juli, auf eine Größe ihres Lieblingsgenres der elektronischen Musik freuen: Coone, ein belgischer Hardstyle-DJ und -Produzent, wird in Empfingen auf der Bühne stehen.















Empfingen - Coone, der 38-jährige Belgier, der mit bürgerlichem Namen Koen Bauweraerts heißt, schreibt die Geschichte der elektronischen Tanzmusik in Europa mit. Schon 1998 begann er damit, Musik selbst zu produzieren, 2002 veröffentlichte er seine erste Single "Protect the Innocent". Heute gehört er zu dem bekanntesten Vertretern des Hardstyle in Europa. Beim Tomorrowland-Festival in Belgien trat er 2018 als erster Hardstyle-Act überhaupt auf der Hauptbühne auf.

Hardstyle immer beliebter

Was beim Tomorrowland im belgischen 19.000-Einwohner-Städtchen Boom die Menschen zum Tanzen bringt, dürfte auch in Empfingen für Euphorie sorgen: Denn auch bei der Empfinger Beatparade, die als größte Techno-Parade in Süddeutschland gilt, ist Hardstyle in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Coone wird bei der Abendveranstaltung nach der Parade durch den Ort auf dem Festplatz auflegen.

Ticket kostet 15 Euro

Noch hat der Jugend- und Kulturverein (JKV), der die Beatparade in diesem Jahr zum 21. Mal veranstaltet, nicht alle Headliner bekanntgegeben. Als DJs bestätigt ist außer Coone bisher auch Felix Kröcher.

Tickets für das Festival ab 18 Uhr auf dem Festplatz sind aktuell für 15 Euro auf der Internetseite der Beatparade erhältlich. Die Parade mit mehreren Musik-Trucks und gewöhnlich tausenden Ravern am Nachmittag ist kostenlos.