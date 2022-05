Mercedes prallt gegen Hauswand Mit bis zu 200 km/h in Haslach vor der Polizei geflüchtet

Die Flucht vor einer Polizeikontrolle endete für eine 25 Jahre alten Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch zunächst an einer Hauswand und später in der Notaufnahme. Warum sogar ein Hubschrauber im Einsatz war.