1 Die Region hat nach der zwangsbedingten kulturellen Pause in diesem Sommer einiges zu bieten. (Symbolfoto) Foto: Photocreo Bednarek – stock.adobe.com

Endlich wieder Musik, Tanzen und gute Stimmung. Nach der zwangsbedingten kulturellen Pause durch die Corona-Pandemie ist die Vorfreude auf die Konzerte und Festivals noch größer. Die Region hat in diesem Jahr für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten und einige prominente Künstler zu Gast. Wir geben einen Überblick.















Von Rock- und Popmusik über Elektro und Schlager bis hin zu Metal: da ist für jeden etwas dabei. Neben internationalen Größen wie Martin Garrix oder den Kings of Leon sind auch beliebte deutsche Künstler auf den Festivals in der Region vertreten. Für die meisten Events in diesem Jahr stehen sowohl Termine als auch Line-ups schon fest.

Im Kreis Freudenstadt stehen gleich drei große Events auf dem Plan. Der Kartenvorverkauf für das Baiersbronn Open Air am 25. Juni ist bereits gestartet. Beim vierten Festival dieser Art trifft Silbermond als Headliner auf den dänischen Sänger Lukas Graham. Tickets für das Open-Air auf dem Festplatz Aue in Baiersbronn gibt es hier.

Auf der Website des Rock of Ages-Festivals wird bestätigt, dass das Event vom 29. bis zum 31. Juli in Rottenburg-Seebronn stattfindet. Damit geht das Festival in die langersehnte 15. Runde. In idyllischer Lage und gemütlicher Atmosphäre begrüßen die Veranstalter internationale Stars wie Uriah Heep, Suzi Quatro und Skid Row. Für das Rock of Ages können hier noch Tickets erworben werden.

Für alle Techno-Fans ist die Beatparade in Empfingen am 30. Juli ein Muss. Noch ist nicht bekannt, welche DJs die Raver begeistern werden. Doch Tickets für die Technoparade können schon auf der Website des Veranstalters erworben werden.

Kreis Rottweil

Auch der Kreis Rottweil hat diesen Sommer einiges zu bieten. Das Datum für das Wolfweez Open Air Festival steht fest: Am 1. und 2. Juli kommen Metal-Fans in Irslingen voll auf ihre Kosten. Alle Künstler für das ursprünglich geplante Line-up von 2020 werden auch in diesem Sommer für Stimmung sorgen. Dazu zählen unter anderem Grave Digger, Brainstorm und Voltbeat. Tickets für das Open Air gibt es hier.

Metal-Fans aufgepasst! Die Party auf dem "Acker" findet vom 26. bis 27. August in Schramberg-Tennenbronn statt. Welche Bands und Künstler beim Metalacker auftreten werden, wird wohl noch im zweiten Quartal des Jahres bekannt gegeben. Ab dann soll es auch Tickets geben.

Für alle, die nicht auf Metal stehen, bietet sich im Kreis Rottweil eine passende Alternative an. Beim Rottweiler Ferienzauber steht ein Mix aus Kabarett, Comedy und Musik auf dem Programm. Zwischen dem 22. Juli und dem 20. August sind bekannte Gesichter wie Adel Tawil, Milow und Labrassbanda am Wasserturm und am Rottweiler Kraftwerk zu Gast. Tickets für den Ferienzauber sind auf der Website des Veranstalters erhältlich.

Vier Konzerte an vier Tagen gibt es beim Sommersound auf dem Gelände des Druckzentrums in Villingen-Schwenningen. Wincent Weiß, The Bosshoss, die Fantastischen Vier und Mark Forster sorgen für ein abwechslungsreiches Programm und gute Stimmung. Die Konzerttage beginnen am 5. August, das letzte Konzert von Mark Forster findet am 12. August statt. Veranstalter Christoph Römmler erzählt unserer Redaktion im Interview, dass auch die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen. Wer noch kein Ticket hat, kann es hier erwerben.

Kreis Tuttlingen

Der Kreis Tuttlingen kann mit dem größten Festival in der Region punkten: Das dreitägige Southside Festival bietet ein bunt gemischtes Line-up. Mit den Kings of Lion, Rise Against, Seeed, Martin Garrix, The Killers, Deichkind, Twenty One Pilots und K.I.Z sind einige große und international bekannte Headliner am Start. Das Southside Festival, das jedes Jahr in Neuhausen ob Eck veranstaltet wird, findet am 17. bis 19. Juni 2022 statt. Zwar sind die Festivalpässe bereits ausverkauft, Tagestickets sind allerdings noch erhältlich.

Daneben gilt der Honberg Sommer als Tuttlinger Sommerfestival. Neben einer ansehnlichen Gästeliste erwartet Musikfans dort ein besonderes Ambiente mit Biergarten und Festungsruine. In 17 Tagen und 16 Nächten vom 8. bis 24. Juli gibt es auf dem Honberg allerlei Musik vielfältiger Genres von Pop und Rock über Blues, Soul oder Gothic bis hin zu A Cappella. Namhafte Künstler wie Nico Santos, Culcha Candela, Joris, Chris de Burgh oder Matthias Reim bereichern das vielfältige Programm in Tuttlingen. Tickets für die Konzerte sind hier erhältlich.

Lust auf eine große Heavy Metal Party? Am 14. bis 16. Juli soll in Balingen auf dem Messegelände das Bang your Head stattfinden. Saxon, Epica und Ace Frehley zählen zu den Headlinern von 2021, die auch für das diesjährige Line-up geplant sind. Die Festival-Organisatoren halten auf deren Webseite über die aktuelle Planung auf dem Laufenden. Tickets sind noch nicht erhältlich.

Elektro-Beats im Zollernalbkreis: Felix Jaehn, Le Shuuk und Gestört aber geil zählen zu den Top Acts auf dem Elements Festival in Dormettingen. Bereits vom 27. bis 28. Mai wird dort zu elektronischer Musik gefeiert. Für das Festival können noch Tickets erworben werden.

Im Enzkreis findet das Happiness Festival in Straubenhardt dieses Jahr wieder statt. Vom 14. bis 16. Juli stehen dort Stars wie Kontra K, Sido, Trettmann, Juju und die Orsons auf der Bühne und sorgen für eine ausgelassene Festival-Stimmung.

Kreis Konstanz

Auch mit Blick in Richtung Bodensee gibt es einige Events, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Dazu zählt unter anderem das Hohentwiel Festival in Singen. Die Veranstalter begrüßen vom 21. bis zum 23. Juli Flogging Molly, Lea, Lotte und Bausa auf ihrer Bühne. Neben der Musik lebt das Festival auch von der Atmosphäre auf der Karlsbastion. Wer noch kein Ticket hat, kann im Vorverkauf noch welche erwerben.