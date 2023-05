Das Bang Your Head Festival ist Geschichte. In einer Stellungnahme schreiben die Veranstalter, dass unter anderem „ungünstige Begebenheiten“ zur Absage geführt hätten – darunter „lokale Parallelveranstaltungen“. Was sagt die Stadt Balingen dazu?

Bei der Stadtverwaltung war man bis zuletzt davon ausgegangen, dass das Bang Your Head Festival in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Die Vorbereitungen dazu waren bereits im Gange: „Die ersten Besprechungen mit den Einsatzkräften vor Ort sind bereits gelaufen“, teilt Balingens scheidender OB Helmut Reitemann mit.

Am vergangenen Samstag kam dann die Schocknachricht für alle Fans: Die Veranstalter gaben bekannt, dass es kein weiteres Bang Your Head Festival geben wird – nachdem der Vorverkauf für die 25. Ausgabe bereits in vollem Gange war und zahlreiche Bands angekündigt worden waren. Auch die Stadtverwaltung wurde von der Nachricht überrumpelt: „Wir haben von der endgültigen Absage des Bang Your Head über die Medien erfahren“, so Reitemann.

Veranstalter verweist auf lokale Parallelveranstaltungen

Auf der Website von Bang Your Head ist eine Stellungnahme veröffentlicht worden, in der die Veranstalter ihre Entscheidung begründen. Man habe alles gegeben, jedoch würden „zu viele Faktoren und Kräfte“ der Austragung des Festivals entgegenwirken. Genannt werden etwa wirtschaftliche Faktoren wie Preissteigerungen oder höhere Gagen für die Bands, aber auch „weitere ungünstige Begebenheiten wie zum Beispiel lokale Parallelveranstaltungen“. Diese hätten die Rahmenbedingungen für das Festival „massiv“ eingeschränkt.

Balingens OB teilt Einschätzung nicht

Balingens OB teilt diese Einschätzung nicht. Die zeitgleich stattfindende Gartenschau sei aus seiner Sicht kein Grund für die Absage des Festivals. Im Laufe des Sommers würden auch andere Veranstaltungen parallel durchgeführt, „was wir sehr begrüßen“. „Letztendlich bereichern sich diese Veranstaltungen in der Regel gegenseitig“, meint Reitemann. Man habe die Veranstalter informiert, dass das Festival dennoch stattfinden könne, und bereits Flächen für Ausweichparkplätze reserviert, die anstelle des Messegeländes für die Gartenschaubesucher zur Verfügung gestanden hätten.

Reitemann bedauert Entscheidung der Veranstalter

Reitemann bedauert die Entscheidung der Veranstalter: „Wir finden es sehr, sehr schade, dass das Bang Your Head nun nicht mehr stattfinden wird. Es war ein fest eingeplantes Event in unserem Kalender, das jährlich tausende von Besucherinnen und Besucher nicht nur aufs Festivalgelände, sondern auch in die Innenstadt von Balingen in die Gastronomie und die Hotellerie gebracht hat. Diese zusätzlichen Einnahmen werden uns sicher fehlen.“ Darüber hinaus sei das Festival weit über die Stadtgrenzen von Balingen hinaus bekannt gewesen. Dem Veranstalter Horst Franz wünsche er persönlich alles Gute, vor allem beste Gesundheit, so Reitemann abschließend.