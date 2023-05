Dirk Abel wird am 14. Mai neuer Balinger Oberbürgermeister. Doch auf eine Einsetzungsfeier verzichtet er: Seine Tochter ist schwer an FSME erkrankt.

In einer persönlichen Erklärung hat der designierte Oberbürgermeister Dirk Abel den Gemeinderat über die schwere FSME-Erkrankung seiner Tochter informiert. Er wird auf die Einsetzungsfeierlichkeiten verzichten.

Die Mediziner der Tübinger Universitätsklinik prognostizierten bei dem Mädchen schwere motorische und kognitive Beeinträchtigungen. Die Hoffnung der Familie beruhe auf der anschließenden Reha.

„Vor uns liegt ein langer und schwerer Weg.“

„Vor unserer Tochter und meiner Familie liegt ein langer und schwerer Weg“, schreibt Abel. „Deshalb werde ich auf die üblichen Feierlichkeiten und Ansprachen zu Beginn meiner Amtszeit verzichten.“

Knapp zwei Wochen vor der offiziellen Amtseinführung ein Paukenschlag. Gerüchten, aufgrund dieses Schicksalsschlages womöglich auf das bei der Wahl am 19. März errungene Amt verzichten zu wollen, tritt er entgegen.

Die Sorge um die Tochter wird ihn begleiten.

Abel werde mit ganzer Kraft seinen Aufgaben als OB wahrnehmen und gemeinsam mit dem Gemeinderat und den Bürgern „alles tun, unsere Stadt in eine prosperierende und sichere Zukunft zu führen. Die Sorge um die Gesundheit unserer Tochter wird mich dabei begleiten.“

Ein Umzug von Mössingen nach Balingen sei für Familie Abel in dieser Situation nicht möglich. Auch werde der Vater sich für einige Monate an bestimmten Wochentagen Zeit für seine Tochter in der Reha nehmen, wofür er um Verständnis bitte.

Unsere Redaktion hat gestern im Rathaus nachgefragt. Bürgermeister Ermilio Verrengia antwortet auf die auf die Frage, wie die Übergabe geregelt wird, wenn Dirk Abel kürzer tritt.

Dirk Abel wird in Balingen präsent sein

„Dirk Abel ist seit der Wahl regelmäßig präsent im Rathaus, nimmt an Besprechungen mit den Gremien teil und war an Personalentscheidungen beteiligt.“ Sein erster Arbeitstag wird der 14. Mai sein.

Ob schon bekannt ist, an welchen Wochentagen Dirk Abel in Balingen sein wird? Ja, sagt Verrengia, der OB werde unter der Woche präsent sein und an den Wochenenden je nach Terminlage. Vertreten werde er von ihm, Verrengia, als ständigem Vertreter sowie von den ehrenamtlichen Stellvertretern. Aus dem Rathaus erfährt die Familie große Unterstützung. „Die ganze Stadtverwaltung steht als Team hinter der Familie und wird mit voller Einsatzkraft aufgestellt sein“, so Verrengia. Die Familie Abel bittet darum, auf Anfragen und persönliche Genesungswünsche in jeglicher Form zu verzichten.

Über Gebete und andere Formen der Anteilnahme würde sich die Familie freuen.

FSME

FSME ist die so genannte Frühsommer-Meningoenzephalitis. Die Erkrankung wird durch Zecken übertragen und führt zu einer Entzündung der Hirnhäute, des Gehirns oder des Rückenmarks. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) wurden 2018 in Deutschland 583 FSME-Fälle verzeichnet. Baden-Württemberg gilt als Risikogebiet. Eine Impfung wird dringend empfohlen. Nicht nur Zecken können die FSME auslösen. Auch Rohmilchprodukte von erkrankten Schafen oder Ziegen kann sie auslösen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nicht möglich. Deutschlandweit können Zecken neben FSME zum Beispiel auch Borreliose übertragen, eine Erkrankung, die im Gegensatz zu FSME durch Bakterien verursacht wird.

Sie kann unterschiedlich schwer verlaufen und betrifft vor allem die Haut, das Nervensystem und die Gelenke. Eine Impfung dagegen ist bislang nicht möglich. Eine ursächliche Behandlung gegen FSME gibt es nicht, so das Robert-Koch-Institut (RKI). Bei etwa einem Viertel der erkrankten Kinder treten Langzeitschäden an Nerven und Gehirn auf.