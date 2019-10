Balingen/VS Sieben Jahre Haft für 80-jährigen Bankräuber

Die Große Strafkammer am Landgericht Hechingen (Zollernalbkreis) unter dem Vorsitz von Richter Hannes Breucker verurteilte den Mann am Donnerstag zu einer Gefängnisstrafe von sieben Jahren. Die Strafe verbüßen wird der 80-Jährige in der Justizvollzugsanstalt Singen, die auch als "Rentnerknast" bezeichnet wird. Trotz seines Alters sei wegen der Schwere der Taten kein milderes Urteil denkbar gewesen, so Breucker. Er sagte aber auch, dass der Senior die Chance auf Strafverkürzung und damit darauf habe, zu Lebzeiten wieder in Freiheit zu kommen.