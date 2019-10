Hechingen 80-jähriger Bankräuber gesteht Überfälle

Ordentliche Haare, gedecktes Sakko, weißes Hemd, gepflegter Auftritt. Der Mann könnte als Werbegesicht für Banken dienen – wenn man nicht wüsste, weshalb er an diesem Donnerstag am Landgericht Hechingen erscheinen musste – vorgeführt, weil er die vergangenen Monate in Untersuchungshaft saß. Mehrere Banküberfälle im Südwesten werden dem 80-Jährigen vorgeworfen, die Taten räumte er zum Prozessauftakt vollumfänglich ein.

Was treibt einen Senior dazu, Banken zu überfallen, Angestellten mit Bomben zu drohen und Geld zu erpressen? Der erste Fall spielte im Jahr 2009 in Freiburg, da war er schon 70 Jahre alt. Der jüngste, nach dem er vor Ort festgenommen wurde, ereignete sich im Mai dieses Jahres in der Filiale der Sparkasse Zollernalb in Balingen. Bei dem Angeklagten handelt es sich wohl um den ältesten Bankräuber Deutschlands.

Nichts deutete darauf hin, dass der Mann seinen Lebensabend wohl im Gefängnis verbringen wird. Geboren wurde er 1938 in der nordrhein-westfälischen Stadt Minden. Nach einer kaufmännischen Ausbildung im Textilbereich war er über Jahrzehnte in teils leitenden Positionen für Geschäfte und Unternehmen in ganz Deutschland tätig. Zum Ende seines Berufslebens ließ er sich in Kirchzarten nieder. Strafrechtlich war er im Laufe seines Lebens niemals in Erscheinung getreten. Der 80-Jährige ist verheiratet und hat zwei Kinder. Dass seine Familie nach Bekanntwerden der Überfälle nicht mit ihm gebrochen habe, dafür sei er sehr dankbar.