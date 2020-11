Balingen Seifert fordert ein Zeichen gegen "Lichtspaziergang"

Seifert berichtete, er sei am Montagabend dieser Woche selbst vor Ort gewesen, und zwar bei der Gegenkundgebung auf dem Viehmarktplatz. Als er anschließend in Richtung Marktplatz marschiert sei, wo die "Lichtspaziergänger" versammelt waren, sei ihm von dort ein Bekannter entgegengekommen, mit dem er vor einem Jahrzehnt gemeinsam eine Demo in der Landeshauptstadt gegen "S21" besucht habe. Dieser habe gefragt, warum nicht auch er, Seifert, beim Corona-Protest dabeigewesen sei. Er müsse doch erkennen, dass Deutschland auf dem "Weg in die Diktatur" sei. Das habe ihn fassungslos gemacht, so Seifert.