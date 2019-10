Balingen Kraftwerk bei Firma steht in Flammen

Bei einem früheren Kraftwerk-Brand im August des vergangenen Jahres war hoher Sachschaden entstanden. Vorher hatte es schon zweimal bei der Firma Rau gebrannt. 2011 war eine Filteranlage in Brand geraten; der Schaden ging damals in die Zehntausende Euro. Im Juli 2016 war ein Feuer in einem Zwischensilo für Späne und Holzabfälle ausgebrochen; dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 150.000 Euro.