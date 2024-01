Ein großer Bauernprotest-Korso rollt durch den Zollernalbkreis. Auf dieser Strecke ist er am Samstag von Balingen über Bisingen, Albstadt und Meßstetten nach Obernheim unterwegs.

Start für die Aufstellung der am Konvoi teilnehmenden Fahrzeuge war der Stadt Balingen zufolge um 11 Uhr im Industriegebiet Rote Länder in Balingen-Weilstetten.

Die Fahrtstrecke führt anschließend über die L442, die B463 und die Wilhelm-Kraut-Straße durch die Balinger Innenstadt. Weiter geht es durch die Bahnhofstraße und auf Jauchen sowie parallel zur B27 nach Engstlatt und von dort nach Bisingen-Steinhofen.

Auf der Strecke – auf Einmündungen entlang der Aufzugstrecke sowie an einzelnen Auf- und Abfahrten der B27 – wird es voraussichtlich zwischen 12 und 14 Uhr zu verkehrlichen Einschränkungen oder Sperrungen kommen, so die Stadt Balingen.

Weiter geht es über Bisingen nach Albstadt. Die Stadt Albstadt rechnet laut Pressemitteilung mit Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet.

„ Im Einzelnen erfolgt die Streckenführung im Stadtgebiet, kommend von Thanheim, über Albstadt-Onstmettingen, von dort über Thanheimer Straße (OD L 360), Hauptstraße (OD L 360) nach Albstadt-Tailfingen, über Hechinger Straße (OD L 360), Goethestraße nach Albstadt-Truchtelfingen, über Konrad-Adenauer-Straße, nach Albstadt (OD L 360) auf Truchtelfinger Straße (OD L 360) bis Kreisverkehr Gymnasiumstraße/Konrad-Adenauer-Straße (Höhe McDonald’s), von dort über Gymnasiumstraße, Schmiechastraße, Bleichestraße, untere Vorstadt, dann über Poststraße zum Kreisverkehr Karlsbrücke, über Karlsbrücke zum Kreisverkehr Friedhof, dann über Neuer Weg, Riedstraße auf Aufschleifung Meßstetter Straße / L433 nach Meßstetten“, heißt es aus dem Rathaus.

Sperrungen und Verkehrsbehinderungen in Albstadt

Aus diesem Grund sei am Samstag zwischen 12 und zirka 17 Uhr im Stadtgebiet Albstadt mit Verkehrsbehinderungen und Sperrungen zu rechnen.

Wichtig auch: Ampeln und Fußgängerampeln werden in Albstadt für die Zeit der Demonstration abgeschaltet. „ In diesem Bereich ist besonders vorsichtig und rücksichtsvoll zu fahren“, mahnt die Stadt. Außerdem werde die nördliche Zufahrt zum Kreisverkehr Poststraße – kommend von der Langwatte – für den Fahrverkehr gesperrt. Der Verkehr wird über die Schillerstraße ohne Benutzung des Kreisverkehrs in Richtung Westen abgeleitet.

Meßstetten: auch hier Einschränkungen für den Verkehr

Von den Bauernproteste samt Traktoren-Konvoi betroffen ist auch Meßstetten. Die Stadt rechnet für den späten Nachmittag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Über die Ebinger Straße und Hauptstraße in Meßstetten geht es weiter nach Unter- und Oberdigisheim und bis zur Schluss-Kundgebung in Obernheim.

Die Stadtverwaltung Meßstetten geht davon aus, die Ortsdurchfahrten von 14 bis 18 Uhr, je nach Startzeitpunkt des Konvois in Balingen, möglichst zu meiden.

Größere Bauernproteste hatte es im Zollernalbkreis bereits am vergangenen Mittwoch gegeben; am Protesttag am Montag hatten ebenfalls Hunderte Fahrzeuge teilgenommen.