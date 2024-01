Zum Ende der Woche kommt es wieder zu offiziell angemeldeten Protestaktionen von Landwirten und weiteren Teilnehmern, die sich womöglich solidarisch zeigen.

„Aufgrund einer Kundgebung wird es in Balingen am 13. Januar zu verkehrlichen Einschränkungen kommen. Die Aufstellung der am Konvoi teilnehmenden Fahrzeuge beginnt um 11 Uhr im Industriegebiet Rote Länder in Balingen-Weilstetten“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Balingen.

Kundgebung in Obernheim geplant

Die Fahrtstrecke führt demnach über die L442, die B463 und die Wilhelm-Kraut-Straße durch die Balinger Innenstadt, anschließend durch die Bahnhofstraße und auf Jauchen sowie parallel zur B27 nach Engstlatt und von dort nach Bisingen-Steinhofen.

Auf der Strecke, insbesondere auf allen Einmündungen entlang der Aufzugstrecke sowie einzelnen Auf- und Abfahrten der B27, werde es voraussichtlich „zwischen 12 und 14 Uhr zu verkehrlichen Einschränkungen/Sperrungen kommen.“

Im weiteren Verlauf führt die Strecke des Konvois laut Stadtangaben über Bisingen, Albstadt, Meßstetten bis nach Obernheim.

In Obernheim, so ist es beim Landratsamt zu erfahren, ist eine Kundgebung angemeldet worden. Diese soll auf dem Gelände des MSC Obernheim stattfinden – von 18 bis 19 Uhr.