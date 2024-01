Chaos in Balingen

1 OB Dirk Abel im regen Austausch mit einigen Teilnehmern der Protestaktion Foto: Eyckeler

Bis zum Nachmittag verlaufen die Bauernproteste harmonisch ab. Dann schlägt die Stimmung um. Demonstranten wollen mit Traktoren über die B27 – das wird untersagt.









Tag 3 der Aktionswoche, in der die Landwirte ein Zeichen gegen die Politik in Berlin setzen wollen. Im Zollernalbkreis war es ein denkwürdiger Tag, der in Erinnerung bleiben wird.