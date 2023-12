Baiersbronn-Umleitung entfällt ab Donnerstag: Baustelle in Friedrichstal geht in die Winterpause

Briefe im Kreis Freudenstadt vermisst Warum die Post derzeit auf sich warten lässt

Wieder einmal gibt es Probleme mit der Post in Freudenstadt und Umgebung: Auf Facebook berichteten in den vergangenen Tagen mehrere Nutzer davon, teils bis zu zwei Wochen lang keine Post erhalten zu haben. Die Deutsche Post räumt derweil ein, dass der Zustellstützpunkt Freudenstadt in Verzug geraten ist.