Briefe im Kreis Freudenstadt vermisst: Warum die Post derzeit auf sich warten lässt

1 Bei der Post herrscht Weihnachtsstress. Foto: Niklas Ortmann

Wieder einmal gibt es Probleme mit der Post in Freudenstadt und Umgebung: Auf Facebook berichteten in den vergangenen Tagen mehrere Nutzer davon, teils bis zu zwei Wochen lang keine Post erhalten zu haben. Die Deutsche Post räumt derweil ein, dass der Zustellstützpunkt Freudenstadt in Verzug geraten ist.









„Gesucht wird der Postbote“, schreibt Gerd M. auf Facebook, der eigenen Angaben zufolge in Dornstetten „wieder mal“ eine ganze Woche keine Post erhalten hat. In den Kommentaren zu dem Beitrag schließen sich viele Nutzer aus Freudenstadt und Umgebung mit ähnlichen Beobachtungen an. „Ich warte auch schon seit zwei Wochen auf meine Post. Eine Katastrophe, echt“, so Claudia S. „Hab diese Woche die Post auch noch nicht gesehen. Briefkasten leer, Pakete kommen aber. In Grüntal“, schreibt Sabine W. auf Facebook.