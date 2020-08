Baiersbronn Hirsch Benni jetzt auf Campingplatz daheim

Noch am selben Tag geht es in die neue Heimat

Tonbacher Jagdpächter, Landwirte und engagierte Bürger halfen laut Gemeindeverwaltung, den Hirsch auf einen Anhänger zu verladen. Benni wurde noch am selben Tag in sein neues Domizil nach Bad Wildbad gebracht. Das Gehege, in dem der Hirsch nun daheim ist, gehört zum Campingplatz Kleinenzhof, wo Benni in Zukunft mit mehreren Hirschkühen zusammenleben kann, heißt es in der Mitteilung weiter.