Baiersbronn Sturm befreit Hirsch Benni aus Gehege

Momentan ist Schonzeit für Hirsche, weshalb weitere Versuche, ihn einzufangen, nicht unternommen werden. Dies bedeutet nun erstens, dass "Benni" frei ist und frei bleibt und zweitens, dass die Gemeinde Baiersbronn als Gehegebetreiber im Laufe der nächsten Zeit Rotwild kaufen und ins Gehege Ellbach bringen wird.

In der kommenden Zeit ist es also gut möglich, bei einem Spaziergang in Mitteltal und Obertal einem zutraulichen Junghirsch zu begegnen. Dabei handelt es sich dann wahrscheinlich um den entlaufenen "Benni", der wohl noch einige Zeit braucht, bis er sich an sein neues Leben in Freiheit gewöhnt hat und so scheu wird, wie seine wilden Artgenossen, so die Gemeinde.