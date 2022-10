1 Die automatisierte Kasse des Badkap zeigt demnächst wieder 6,30 Euro weniger an als zuletzt. Foto: Kistner

Albstadt-Lautlingen - Hintergrund dieser Entscheidung ist, wie Geschäftsführer Marcus Eichstädt am Mittwoch auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mitteilte, die jüngste Entwicklung des tagesaktuellen Gaspreises. Der habe sich, nachdem er Anfang September schon einmal die schwindelerregende Höhe von 76 Cent pro Kilowattstunde Gas erreicht hatte, in den vergangenen Tagen zwischen acht und zehn Cent pro Kilowattstunde eingependelt. Der Grund sei ganz offensichtlich in den Regierungsplänen zu suchen, den Gaspreis zu deckeln. Eichstädt verwies darauf, dass er nach der drastischen Erhöhung des Umschlags für den gestiegenen Gaspreis von einem auf zehn Euro versprochen habe, im Falle einer Beruhigung an der Preisfront seinerseits den Zuschlag anzupassen. Nun stehe er im Wort und wolle es halten.

Hat die Senkung des Aufschlags, durch die sich der Preis einer normalen Tageskarte für Erwachsene von 29 auf 22,70 Euro verringert, eventuell auch etwas mit gesunkenen Besucherzahlen zu tun? Das bestreitet Eichstädt. Dass die Besucherzahlen nach der Preisanhebung in den Keller gegangen seien, daraus macht er freilich kein Hehl: Um zwölf Prozent seien sie im September zurückgegangen, und dabei werde der dafür verantwortliche Schwund des letzten Monatsdrittels noch auf alle 30 Tage umgelegt. Der Oktober ist zur Hälfte um; der Schwund beträgt 20 Prozent. Gleichwohl, versichert Marcus Eichstädt, seien nicht diese Zahlen ausschlaggebend für seine Preiskalkulation gewesen, sondern die Kosten. Momentan reiche der Aufschlug von 3,70 Euro auf, um sie einzufangen; er hoffe, dass das so bleibe.

Eines ist konstant – die Wassertemperatur

Und wenn nicht? Dann behält es sich Eichstädt, allen Unmutsbekundungen der Kundschaft zum Trotz, vor, den Gaszuschlag wieder zu erhöhen. Woran er nach wie vor keine Abstriche machen mag, ist der Badekomfort: Wie gehabt ist das Wasser im Wellenbad 29 Grad und das im Kanal, im Relax- und Kinderbecken 33 Grad warm. Dabei soll es bleiben. Auf Konstanz bei den Eintrittspreisen sollten sich die Badegäste dagegen nicht zu sehr verlassen.