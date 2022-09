1 Der Unterhalt des Freizeitbades verteuert sich rasant. Die Kosten gibt das Badkap an die Gäste weiter – pro Eintrittskarte wird zehn Euro Gaszuschlag verlangt. (Archivfoto) Foto: Eyrich

Zehn Euro Gaszuschlag wird das Albstädter Erlebnisbad Badkap ab Montag pro verkaufter Eintrittskarte erheben. Das sei keineswegs eine Bereicherung, erklärt Badkap-Chef Marcus Eichstädt: Das Freizeitbad sehe einer horrenden Gasrechnung entgegen.















Link kopiert

Albstadt-Lautlingen - Einen Energiezuschlag auf den Eintrittspreis gab es bereits seit Mitte Mai; allerdings war er mit bisher einem Euro für die meisten Badegäste verkraftbar – so ist zumindest der Eindruck von Marcus Eichstädt, der das Bad gemeinsam mit Christopher Probst leitet. Die erste Empörung am Kassenhäuschen sei dem Verständnis gewichen, nachdem die Mitarbeiter die Situation geschildert haben.

Doch nun kommt es noch dicker – sowohl für die Badkap-Betreiberfirma "g1" als auch für die Badegäste: Vor Monaten habe man noch zwei Cent für die Kilowattstunde Gas gezahlt, berichtet Eichstätt, im August waren es 24 Cent – unterm Strich eine Verzwölffachung des Preises.

Zuschlag dient der Kostendeckung

Daher erhebt das Freizeitbad vom kommenden Montag an zusätzlich zum regulären Eintrittspreis einen Gaszuschlag von zehn Euro pro Person. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet dann statt regulären 19 Euro mit Gaszuschlag 29 Euro. Kinder zahlen 16 Euro statt sechs.

"Wenn wir Preiserhöhungen in dieser Größenordnung nicht wenigstens teilweise an den Kunden weitergeben, dann bleibt uns nur noch die Schließung", lautet Eichstädts ernüchternde Erkenntnis. Er betont, dass man sich keineswegs mit dem Gaszuschlag bereichern wolle, sondern dass die zehn Euro Zuschlag lediglich der Kostendeckung dienten. Laut einer Kalkulation mit den aktuellen Gaspreisen erwartet das Badkap im Dezember, dem kältesten Monat der zweiten Jahreshälfte, eine Gasrechnung von rund 500 000 Euro – für einen einzigen Monat! Und dann seien da noch die Strompreise, die ebenfalls erheblich gestiegen sind."Wir können nicht bei jedem Gast drauflegen", stellt Eichstädt klar.

Keine Abstriche in Qualität

Keine Abstriche will das Badkap an der Qualität des Services – konkret: an der Wassertemperatur – machen. Im Wellenbad sei das Wasser 29 bis 30 Grad Celsius, in den anderen Becken 34 Grad warm. "Dabei", versichert Badkap-Mitarbeiterin Jasmin Hörter, "wird es bleiben."

Wie es weitergeht, das weiß Marcus Eichstädt auch nicht. "Ob wir offen bleiben hängt von den Besuchern ab", erklärt er, wohl wissend, dass der erhöhte Eintrittspreis wohl einige Badegäste abschrecken wird. "Wir möchten das Bad natürlich offen lassen; schließlich hängen da auch einige Mitarbeiter dran", erklärt Eichstädt. Und was zuletzt die Regierung mit den Freizeitbädern vorhabe, um Gas zu sparen, könne man derzeit auch nur erahnen. So oder so, die Geschäftsführung des Badkap behalte sich vor, flexibel auf die Energiepreisentwicklung zu reagieren und im Falle einer Entspannung auf dem Markt den Zuschlag entsprechend abzusenken.

Zuschlag fällt weg, wenn sich die Lage entspannt

Einen Lichtblick gebe es nämlich: Derzeit planen die Badkap-Betreiber, die Energieversorgung des Freizeitbads auf erneuerbare Energien umzustellen. Die Photovoltaikanlage sei schon da, doch beim benötigten Wechselrichter gebe es noch Lieferschwierigkeiten. Im Februar soll zudem die neue Hackschnitzelanlage kommen. Eichstädt rechnet damit, dass diese dann im kommenden Frühjahr in Betrieb gehen wird – und damit auch die Energiekosten sinken werden. Und der Zuschlag für die Gäste.

Und was ist mit dem Schwimmunterricht?

Schüler, deren Schwimmunterricht aufgrund der Bäderschließung durch die Albstadtwerke ins Badkap verlegt wird, müssen sich derweil keine Sorgen machen, versichert Eichstädt. Der Schulträger bezahle den Eintrittspreis für den Schwimmunterricht, allerdings ohne den Gaszuschlag von zehn Euro. "Wir wollen das ja unterstützen, dass die Kinder schwimmen lernen", versichert der Badkap-Geschäftsführer.