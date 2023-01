1 Die Strom-Gedacht-App des Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW informiert über die aktuelle Situation im Stromnetz. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Die Strom-Gedacht-App mahnt: Haushalte in Baden-Württemberg sollen am Sonntag Strom sparen. Das sind laut Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW die Gründe.















Die Ampel zeigt erst Gelb, dann Rot an: Ab 10 Uhr sollen Haushalte in Baden-Württemberg am Sonntag ihren Stromverbrauch vorverlegen, ab 17 Uhr soll er sogar zwei Stunden lang reduziert werden. So zeigt es die Strom-Gedacht-App des Übertragungsnetzbetreibers TransnetBW an.

TransnetBW sagt damit eine angespannte Situation im Stromnetz im Südwesten voraus. Ab 17 Uhr gilt: Elektronische Haushaltsgeräte wie Wäschetrockner, Backofen oder Staubsauger sollten nicht eingeschaltet, Akkus nicht geladen werden. Dafür solle vielmehr die Zeit zwischen 10 und 17 Uhr genutzt werden.

Zur Begründung schreibt TransnetBW auf Twitter, dass an der Küste für Sonntagnachmittag starker Wind prognostiziert sei. "Wir beobachten die Auswirkungen auf das Stromnetz ganz genau und werden es stabil halten." Mit Unterstützung der Verbraucher könne dies aber noch besser gelingen.

TransnetBW-App mahnt schon im Dezember zum Stromsparen

Zum ersten Mal auf Rot gesprungen war die Strom-Ampel am 7. Dezember. Damals hatten die Leitungskapazitäten nicht ausgereicht, um ausreichend Strom aus dem Norden Deutschlands in den Süden zu transportieren. Konkrete Stromabschaltungen, ein Stromausfall oder sogar ein großflächiger Blackout seien damals aber nicht zu befürchten gewesen, teilte TransnetBW im Dezember mit.