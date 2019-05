Bad Wildbad Wolf hat Schaf am Sommerberg gerissen

Dies habe die genetische Untersuchung des Senckenberg-Instituts von Rissabstrichen ergeben, teilt das baden-württembergische Umweltministerium mit. Damit sei die vorherige Einschätzung der Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) bestätigt worden, so das Umweltministerium weiter. Nur wenige Tage davor war er in einer Fotofalle aufgenommen worden (Bild).

Wie in allen bisherigen Fällen von Wolfsrissen im Land seien die angegriffenen Schafe nicht wolfssicher eingezäunt gewesen. Der Eigentümer des getöteten Tieres werde dennoch unbürokratisch entschädigt, auch für das seit dem Vorfall verschwundene Lamm. In diesem Zusammenhang weist das Umweltministerium nochmals darauf hin, dass eine Entschädigung bei unzureichend geschützten Tieren innerhalb der Förderkulisse Wolfsprävention nur noch bis Ende Mai gezahlt wird. Zu diesem Zeitpunkt bestehe die Förderkulisse seit einem Jahr, ab dann sei ein ausreichender Herdenschutz, zum Beispiel eine lückenlose Elektroumzäunung in einer Höhe von 90 Zentimetern, Voraussetzung für Entschädigungszahlungen. Empfohlen werde eine Umzäunung in Höhe von mindestens 105 Zentimetern.

Abschuss erleichtert