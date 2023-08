Vor allem in der Ferienzeit stellen sich wieder viele Eltern der Frage: Was unternehmen mit den Kindern? Wir haben Ausflugsziele in der Region zusammengestellt, die keinen Eintritt kosten.

Viel Natur, eine Menge Tiere und ein großes Familienangebot– unsere Region hat viel zu bieten, und das nicht nur für Urlauber.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Im Streichelzoo Kappel gibt es Kleintiere wie Ponys, Ziegen, Alpakas, Esel oder auch ein schottisches Hochlandrind. Der Besuch des kleinen Zoos ist von acht bis 18 Uhr möglich. Wer die Tiere füttern möchte, sollte etwas Kleingeld mitbringen. Das Futter kostet zwischen 50 Cent und einem Euro. Bei großen Gruppen empfiehlt sich laut Internetseite eine Anmeldung im Vorfeld. Die Gehege selbst dürfen nur in Anwesenheit des Personals betreten werden. Eigene Verpflegung darf mitgebracht werden, es gibt aber auch einen Imbiss vor Ort, der sonntags ganztägig und in den Ferien ab 13 Uhr geöffnet hat. Außerdem gibt es zwei Spielplätze und Sitzgelegenheiten für Erwachsene.

Adresse: Mühlenweg 19, 78078 Niedereschach

Im Eichhörnchenwald bei Königsfeld kommen immer wieder zutrauliche Eichhörnchen zu den Spaziergängern – ein kleines Highlight für Kinder. Im Wald gibt es Infotafeln zur Tier- und Pflanzenwelt, Ruhebänke und eine Kneippanlage.

Adresse: Doniswald, 78126 Königsfeld im Schwarzwald

Für kleine Forscher wäre das Fossilienmuseum Dotternhausen mit Klopfplatz eine Überlegung wert. Laut Website gibt es im Museum etwa 1000 Exponate aus der Jurazeit und 180 Millionen alte Versteinerungen aus dem Ölschiefer – unter anderem Fischsaurier, Flugsaurier und Krokodile. Hammer und Meißel werden am Empfang ausgegeben, so dass die ganze Familie auf dem Klopfplatz ihr Glück versuchen kann. Der Eintritt ist kostenlos, wer allerdings an einem der Kinderprogramme teilnehmen will, zahlt pro Kind drei Euro. Das Museum hat von Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 17 Uhr geöffnet, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr.

Adresse: Dormettinger Str. 27, 72359 Dotternhausen

Kreis Rottweil

Der Barfußpfad in Bergfelden wurde erst im Jahr 2022 eingeweiht. Er führt durch einen Nadelwald, über balance-herausfordernde Baumstämme, über eine Hängebrücke und beinhaltet unter anderem ein Riesenspinnennetz und ein Hüpfspiel über Baumscheiben. Am Wegesrand stehen immer mal wieder Schnitzfiguren und Erklärtafeln. Die künstlerische Ausarbeitung durch das Kreativteam sorgte bei der Einweihung für Bewunderung. In der Nähe gibt es außerdem einen Waldspielplatz mit Picknickmöglichkeit.

Adresse: Der Barfußpfad befindet sich direkt beim Bergfelder Waldspielplatz, in der Nähe vom Fischteich.

Der Bergfelder Barfußpfad ist sehr kreativ ausgearbeitet. Foto: Anina Glunk

Im Schwarzwildgehege Dietingen gibt es für Kinder „Wildschweine in allen Altersklassen“ zu sehen. Außerdem können sich die Kinder im Nachhinein noch auf dem großen Waldspielplatz vergnügen. Der Rundweg mit Infotafeln ist etwa einen Kilometer lang. Eintritt und Parkplatz sind kostenlos.

Adresse: Lärchenweg, 78661 Dietingen

Zollernalbkreis

Beim „ Erlebnistreff Burg Oberhohenberg“ bei Schörzingen ist für Groß und Klein etwas geboten. Eine Wanderung zur Burg Oberhohenberg mit Stopp beim großen Spielplatz und anschließend ein Gang über die leicht schwankende Hängebrücke beim Trauf- und Burgweg verspricht einen erlebnisreichen Nachmittag für die ganze Familie. An den Wochenenden wird in der Schutzhütte mit Freibereich beim Spielplatz Vesper verkauft.

Adresse: Oberhohenbergstraße, 72355 Schömberg-Schörzingen

Der Barfußpfad Tieringen bietet noch ein wenig mehr als der kleine Pfad in Villingen-Schwenningen. Der Tieringer Pfad ist einen Kilometer lang und führt unter anderem ein gutes Stück durch einen Bach, einen Wald und durch ein großes Schlammloch– daher sollte man bei einem Besuch für die Kinder Wechselkleidung mitnehmen. Der Pfad ist ganzjährig zugänglich. Hunde sind nicht erlaubt.

Adresse: Hinter Burg 22, 72469 Meßstetten-Tieringen

Bei schönem Wetter kann man von März bis November das Miniaturdorf und den angrenzenden Streichelzoo in Schömberg besuchen. Beides ist frei zugänglich und kostet keinen Eintritt. Wer zusätzliche Angebote wie die Kindereisenbahn, die Pferderennbahn oder den Autoscooter nutzen möchte, muss ein wenig Kleingeld mitnehmen. Beim Restaurant „Waldschenke“ gibt es für die Kinder auch einen Spielplatz. Ein kurzer Weg neben dem Miniaturdorf führt zum Schömberger Stausee. Der Nachmittag kann also mit Picknick, Ballspielen und Baden im See ausgekostet werden.

Adresse: Beim Stausee 4, 72355 Schömberg

Öffnungszeiten: Bei schönem Wetter täglich von 11.30 bis 21 Uhr.

Kreis Freudenstadt

Die Natur mit allen Sinnen erleben können Familien im Loßburger Zauberland beim Kinzigsee. Hier gibt es auf zwei „Erlebnisrunden“ viel zu entdecken und eine Menge Attraktionen zum Mitmachen. Etwa einen großen Wasserspielplatz samt Floß, eine Himmelsleiter oder eine Duftspirale mit diversen Kräutern. Zudem lernen Kinder einiges über heimische Tiere und Pflanzen. Das Loßburger Zauberland ist rund um die Uhr geöffnet und kann ganzjährig besucht werden. Auch Hunde sind willkommen.

Adresse: Schömberger Str. 22, 72290 Loßburg

Das kleine Feuerwehrwegle in Freudenstadt/Kniebis führt auf 600 Meter über den Forbach auf einer Schlauchbrücke. Spielerisch erfahren die Besucher hier, wie man sich im Ernstfall verhalten soll. Am Ende befinden sich ein kleiner Barfußweg und eine Wassertretstelle. Zu erreichen ist das Feuerwehrwegle am besten von der Fachklinik Wiesengrund aus. Man biegt nach rechts auf den Kohlwaldweg ab und fährt geradeaus durch den Wald bis zum Forbach.

Adresse: Fachklinik Wiesengrund, Ellbachseeweg 1-5, 72250 Freudenstadt-Kniebis

Der Barfußpfad in Hallwangen erstreckt sich über eine Länge von 2,4 Kilometern und bietet auch Attraktionen wie ein Trampolin, eine Seilpyramide oder einen Wasserspielplatz. Außerdem gibt es eine Grillstelle, einen Picknickplatz und viele Sitzmöglichkeiten. Der Barfußpfad ist kostenfrei, der Parkplatz kostet für drei Stunden vier Euro. Am Kiosk im Eingangsbereich gibt es zudem Eis, Getränke und verschiedene Snacks. Geöffnet hat der Barfußpfad vom 1. Mai bis 15. Oktober von neun bis 20 Uhr.

Adresse: Silberwaldstraße 22, 72280 Dornstetten

Weitere Informationen: Es wird empfohlen, Wechselkleidung und Handtücher mitzunehmen.

Kreis Calw

Für aktive Kinder lohnt sich der Wildkatzen-Walderlebnispad bei Bad Herrenalb. Auf einer Länge von rund sechs Kilometern geht es über Stock und Stein. Auch ein Bach muss überquert werden, festes Schuhwerk ist also Pflicht. Auf dem Weg befinden sich zehn Stationen, an denen man viel Wissenswertes über Wildkatzen und ihren Lebensraum erfahren kann. Ab und zu werden auch kostenlos geführte Wanderungen angeboten. Kinder können zudem ein persönliches Katzen-Diplom bekommen, wenn sie an den Stationen gut aufpassen und zehn Fragen auf dem Wildkatzenflyer beantworten. Weitere Infos zum Wildkatzenpfad gibt es auf der Internetseite von Bad Herrenalb.

Adresse: Talwiese, 76332 Bad Herrenalb

Auf einer knapp drei Kilometer langen Strecke können Kinder das Märchen „Das kalte Herz“ auf dem Märchenweg in in Bad Wildbad erleben. Auf zehn Infotafeln gibt es außerdem Fakten rund um Flößerei, Bäume, Riesen, Seejungfrauen und Ritter, Glasmachen und Schwarzwälder Spezialitäten. Der Hauptweg ist mit geeigneten Kinderwagen und Rollstühlen befahrbar. Weitere Infos gibt es auf der Website der Stadt Bad Wildbad.

Adresse: Peter-Liebig-Weg 16, 75323 Bad Wildbad

Auch im Zauberwald Nagold gibt es für Kinder viel märchenhaftes zu entdecken. Im Wichtelwald, dem Feenland, der Geistersteige und auf dem Trollpfad müssen die Kinder das ein oder andere Rätsel lösen, aufmerksam ihre Umgebung beobachten und sich manchmal auch sportlich betätigen. An der Trollbrücke ist außerdem eine Schatzkiste versteckt, die Eltern mit einem kleinen Schatz befüllen können. Im Zauberwald gibt es zwar Wurzeln und Schotter, jedoch kann man den Wald auch bedenkenlos mit einem Kinderwagen besuchen. Weitere Infos gibt es auf der Website des Zauberwaldes.

Adresse: Friedhofstraße 27, 72202 Nagold

Eine virtuelle Schnitzeljagd mit der App „Actionbound“ kann man im Umkreis beim Wildpark Pforzheim unternehmen. Eintritt kostet der Park nicht, allerdings fällt unter der Woche eine Parkgebühr von drei Euro und am Wochenende von fünf Euro an. An den Futterstationen können Futterpäckchen für zwei Euro gekauft werden. Der Wildpark hat täglich von sieben bis 20 Uhr geöffnet. Zu sehen sind unter anderem Rehe, Wildschweine, Fischotter, Wildkatzen, Rentiere, Przewalski-Pferde, Luchse, Elche und Esel. Der Park ist barrierefrei. Hunde dürfen ebenfalls mitgenommen werden. Im Wildparkstüble kann man sich nach dem tierischen Rundgang stärken.

Adresse: Tiefenbronner Str. 100, 75175 Pforzheim

Ortenaukreis

Die Natur und das Gewässer als Lebensraum und Lebensquelle für viele Tiere und Pflanzen erforschen können Kinder am Sulzbacher Wasserpfad in Lahr. Der Expeditionspfad führt etwa 4,5 Kilometer am Sulzbach entlang. An fünf Stationen lernen die Kinder einiges über Flora und Fauna des Sulzbaches und über dessen Wasseraufbereitung. Mit ein bisschen Glück können auch Krebse, Feuersalamander, Kaulquappen, Frösche, Libellen, Schmetterlinge und seltene Vögel beobachtet werden.

Startpunkt ist beim Naturbad Sulz. Funktionelle Kleidung und wasserfeste Schuhe sind von Vorteil. Geöffnet hat der Wasserpfad bei gutem Wetter vom 1. Mai bis 30. September. Aufgrund des hohen Besucheraufkommens ist eine Voranmeldung nötig.

Adresse: Naturbad Sulz, Bachstraße 51, 77933 Lahr

Eine abwechslungsreiche Spielplatz-Erfahrung bietet der Mehrgenerationenspielplatz in Gengenbach. Die auf 1000 Quadratmeter aufgestellten Holzspielgeräte orientieren sich am Welterfolgsbuch „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. Unter den Spielgeräten befindet sich auch ein drei Meter hohes Flugzeugwrack.

Adresse: Ahornstraße, 77723 Gengenbach

Auf dem Spielplatz können sich die Kinder nach Lust und Laune austoben. Foto: Stadt Gengenbach

Ebenfalls bei Gengenbach, genauer gesagt bei Strohbach, befinden sich die beiden „Räuber-Hotzenplotz-Pfade“. Der große Pfad ist für Jugendliche und Erwachsene konzipiert, der kleine Pfad für Kinder. Auf den Pfaden gibt es allerlei zu entdecken und auszuprobieren.

Alle Aktivitäten sind eingebunden in die Geschichte vom Räuber Hotzenplotz. Kinderwagentauglich sind die Pfade allerdings nicht. Beide Wege sind knapp vier Kilometer lang. Für den kleinen Pfad stehen an der Tourist-Information sogenannte Entdeckerrucksäcke mit Bestimmungsbüchern und Lupen zum Ausleihen bereit. Mehr Infos gibt es hier.

Adresse: Der „kleine Räuberpfad“ startet im Bermersbacher Wald hinter dem Ziegelwaldsee, der „große Räuberpfad“ im Wald hinter dem Festplatz Strohbach.