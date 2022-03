1 Zurzeit nicht verfügbar: Die Verkehrskameras an den Autobahnen im Land. (Screenshot) Foto: verkehrsinfo-bw.de/Die Autobahn

Wer vor Fahrtantritt einen kurzen Blick auf die Verkehrskameras an den Autobahnen im Land werfen möchte, bekommt aktuell eine Fehlermeldung angezeigt. Doch warum ist das so?















Oberndorf - Wie die Fehlermeldung bei allen Kameras schildert, werden die Einblicke aufgrund der "aktuellen Sicherheitslage" verwehrt. So auch bei der Videoaufzeichung an der A 81 auf Höhe der Neckartalbrücke in Weitingen.

Näher wird auf der Webseite der Straßenverkehrszentrale BW nicht darauf eingegangen - und lässt seine nach eigenen Angaben etwa eine Millionen Nutzer pro Monat teilweise ratlos zurück.

Grund: "sicherheitspolitische Entwicklungen in Europa"

Mit "sicherheitspolitischen Entwicklungen in Europa" begründet ein Sprecher der Autobahn GmbH die Entscheidung auf Nachfrage. Weiter erklärt dieser, das man hoffe, "dass wir den Service bald wieder anbieten können."

Anordnung kam vom Bundesverkehrsministerium

Die Entscheidung über die Abschaltung wurde vom Bundesverkehrsministerium getroffen, wie ein Sprecher des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg erklärt. Begründung hierzu sei gewesen, das "vermehrt Aktivitäten von sicherheitspolitisch relevanten Akteuren im Straßenraum" erforderlich seien.

Bestätigen, ob der Ukraine-Krieg die Ursache der Kamera-Abschaltung ist, wollte man beim Bundesverkehrsministerium nicht und verweist auf das Bundesverteidigungsministerium. Doch auch beim Verteidigungsministerium äußert man sich nicht konkret zu einem Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt.

Betreiber haben weiterhin Zugriff

Trotz der deaktivierten Bilder im Internet seien die Kameras weiterhin für die Verkehrsbeobachtung erreichbar, erklärt der Sprecher des Verkehrsministerium BW weiter. Es werden lediglich seit dem 3. März keine Aufzeichnungen mehr der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Heißt also: Die Kameras hängen noch am Netz und wurden nicht komplett deaktiviert.

Info: So funktionieren die Verkehrskameras

Bisher war es so, das die Kameras an den Autobahnen kein Live-Video bieten, sondern in gewissen Zeitintervallen Bilder mit einer niedrigen Qualität veröffentlichen. So waren keinen Kennzeichen zu sehen und man konnte auch keine Rückschlüsse auf einzelne Fahrzeuge ziehen. Es konnte lediglich erkannt werden, ob an dieser Stelle ein Stau oder eine sonstige Verkehrsbehinderung war.