1 Bebt die Erde, verzeichnet ein Seismograph Ausschläge. Foto: Oliver Berg/dpa

Ein Erdbeben hat am Samstag vor allem die Gegend um Hechingen erschüttert. Spürbar war es bis in den Kreis Calw. Was aber nur wenige wissen dürften: Manche Beben beginnen sogar hier vor Ort – in Calw, Nagold oder Bad Wildbad.















Kreis Calw - Was gab es nicht alles an Hohn, Spott und Unverständnis, als vor einigen Jahren die Grünhütte, das beliebte Ausflugsziel bei Bad Wildbad, saniert wurde. Der Grund: Eine der baulichen Vorgaben lautete, dass das Gebäude samt Anbau nach Ende der Arbeiten auch erdbebensicher sein muss. An diesem Samstag wurde im Kreis Calw ein spürbares Erdbeben verzeichnet.

Laut Landeserdbebendienst Südwest ereignete sich das Beben um 13.47 Uhr, das Epizentrum lag den Angaben zufolge bei Hechingen im Zollernalbkreis. Die Erschütterungen erreichten einen Wert von 4,1 auf der Richterskala und wurden Berichten zufolge in weiten Teilen Baden-Württembergs bemerkt. Auch aus Calw und der Umgebung berichteten Menschen von klirrenden Gläsern, wackelnden Rollläden oder einem dumpfen Grollen.

So ungewohnt ein solches Ereignis anmutet, ganz selten ist es keineswegs. Allein in den vergangenen rund dreieinhalb Jahren, seit Beginn des Jahres 2019, nahmen nach Angaben des Landeserdbebendienst Südwest insgesamt fünf Erdbeben im Kreis Calw ihren Ausgang.

19. April 2022 bei Calw

Die jüngsten Erschütterungen wurden demzufolge am 19. April 2022 um 16.41 Uhr bei Calw registriert und erreichten eine Stärke von 1,2 auf der Richterskala. Das Epizentrum lag nur wenige Hundert Meter südwestlich vom TSV Sportzentrum entfernt. Es begann etwa 24 Kilometer unter der Erdoberfläche.

10. Juli 2020 bei Nagold

Direkt in Nagold, nahe des Wolfsbergtunnels – beziehungsweise ursprünglich rund zehn Kilometer darunter – wackelte die Erde am 10. Juli 2020 um 18.01 Uhr. Mit 1,9 auf der Richterskala das stärkste der fünf hier beschriebenen Beben.

15. Juni 2020 bei Nagold

Ebenfalls bei Nagold, rund einen Kilometer westlich der Stadt, wurden nur wenige Wochen zuvor, am 15. Juni 2020 um 1.56 Uhr ebenfalls Erschütterungen mit einer Stärke von 0,5 auf der Richterskala gemessen. Der Herd lag etwa fünf Kilometer unter der Oberfläche.

18. September 2019 bei Bad Wildbad

Östlich der Stadt Bad Wildbad, nahe der B 294, erfassten die Messgeräte am 18. September 2019 um 22.07 Uhr ein Beben der Stärke 0,9. Begonnen hatte es rund 19 Kilometer tief im Boden.

28. März 2019 bei Calw

Und am 28. März 2019 um 19.10 Uhr sorgte eine Erschütterung mit 0,5 auf der Richterskala etwa 22 Kilometer unter einem Punkt nicht weit von der Ruine Waldeck, südwestlich der Abzweigung von der B 463 Richtung Holzbronn, für den Ausschlag eines Seismographen (Gerät, das Bodenerschütterungen registriert).

Sehr schwach und nicht spürbar

Übrigens: Wer nichts von all dem mitbekommen haben sollte, kann beruhigt sein. Nach Angaben des Landeserdbebendienstes Südwest handelte es sich jeweils um sehr schwache Erdbeben. Bis zu einem Wert von 2,0 auf der Richterskala können solche Erschütterungen von Menschen normalerweise nicht wahrgenommen werden.

Info: Die Richterskala und der Landeserdbebendienst

Die Richterskala wurde in den 1930er-Jahren eingeführt und dient dazu, die Stärke von Erdbeben zu benennen. Dabei muss berücksichtig werden, wie die Daten zu lesen sind. Von einer Zahl zur anderen verzehnfacht sich jeweils die Stärke. Ein Beben der Stärke 4 wie an diesem Samstag ist demzufolge zehnfach stärker als ein Beben der Stärke 3, hundertfach stärker als ein Beben der Stärke 2 und tausendfach stärker als ein Beben der Stärke 1. Bis zu einer Stärke von 2 sind Beben normalerweise für Menschen nicht wahrnehmbar, ab Stärke 3 sind sie spürbar, spätestens ab Stärke 5 ist mit Schäden zu rechnen, Stärke 10 wurde noch nie gemessen und wäre eine Katastrophe globalen Ausmaßes.

Der Landeserdbebendienst Baden-Württemberg stellt aktuelle Informationen zu Erdbeben zur Verfügung. "Seit 2011 bilden die Landeserdbebendienste von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zusammen den Verbund ›Erdbebendienst Südwest‹", heißt es auf deren Internetseite.