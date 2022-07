1 Das Erdbeben am 9. Juli wurde auch fernab des Zollernalbkreises wahrgenommen. (Symbolfoto) Foto: MuhsinRina/ Shutterstock

Von Hechingen ausgehend hat am Samstag ein Erdbeben der Stärke 4,1 den Zollernalbkreis und große Teile Baden-Württembergs erschüttert. Auf unseren Social-Media-Kanälen wurde kräftig kommentiert und besorgte Leser haben sich bei uns gemeldet.















Zollernalbkreis - Das Beben konnte weit über die Grenzen des Zollernalbkreises hinaus wahrgenommen werden – etwa im Raum Tübingen, Reutlingen, Rottweil, Calw und im Schwarzwald. Häuser hätten "gewackelt", heißt es in den Kommentaren dazu auf der Facebookseite des Schwarzwälder Boten.

Die Beschreibungen unserer Leser reichen von "Ja, ich habe etwas gespürt" bis hin zu detaillierten Schilderungen des Erlebten. Manche wurden vom Beben aus dem Mittagsschlaf gerissen.

Sven H. aus Alpirsbach schreibt beispielsweise: "Ich lag in meinem Bett und als das passierte, das hat sich so angefühlt, als ob was in mein Bett reingesprungen ist, wie z.B. eine Katze. Ich bin wach geworden und von draußen war ein Geräusch zu hören, so wie ein Dauerdonner aus der Ferne."

Eine weitere Leserin verdächtigte zuerst ihre Stubentiger: "Ich dachte, meine Katzen räumen mal wieder ab." Ralf C. hingegen vermutete, dass sein Hund das Beben ausgelöst habe, als er aufs Sofa gesprungen sei, um ihn zu wecken. In Wittershausen schreckte eine Mutter auf, weil sie dachte, die Tochter sei von der Couch gefallen. Auch Leserin Peggy B. hatte ihren Sprössling im Sinn, als es rumpelte: "Sorry an alle. Hab meinem Sohn gerade gesagt, er soll die Anlage im Auto runterfahren".

Wie eine Dampfwalze

In Obertal bei Baiersbronn dachte Bärbel W. bei der Erschütterung gleich an eine Dampfwalze, die sich in der Wohnung über ihr bewegen würde. In einem Kommentar aus Horb-Rexingen wird von einem Auto berichtet, das gegen das Haus gefahren sei. Ein wütender Nachbar, der einen Schrank umgeworfen habe, wurde in Bad Wildbad im ersten Moment vermutet. Der unverschämte Mitbewohner schoss auch Nicky B. zuerst in den Sinn: "Dachte von oben über mir sei die Waschmaschine zu überladen beim Schleudern". In Villingen-Schwenningen verdächtigte man auch gleich mal die Leute von nebenan.

Explosionen, Bomben und Sprengungen waren wohl die häufigsten Blitzgedanken. Michael L.: "Hier in Talheim war ich mir nicht sicher, ob es eine Sprengung vom neuen Steinbruch war! Aber ich denke nun weiß ich was es war." Und auch in Dotternhausen dachte manch ein Bewohner an Dynamit.

Bei Simone R. in Königsfeld wackelten die Terrassenstühle, bei Danilo H. in Vöhringen sogar das ganze Haus. "Dolle gerumpelt" hat es laut Sonja B. am Schluchsee, bei Andreas W. in Rangendingen war sogar ein Knall zu hören. Ähnliches berichtet Uschi H.: "Bei uns in Waldachtal gab es einen lauten Knall", schreibt sie. "Unser Haus hat gewackelt."

Das Portal erdbebennews.de berichtet, dass das Erdbeben in Hechingen am Samstag das stärkste Erdbeben in Deutschland seit acht Jahren gewesen sein soll. Kaum verwunderlich, dass man nicht nur auf der Zollernalb aufgerüttelt und aus dem Häuschen ist.