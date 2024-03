ARD-Quizsendung „Wer weiß denn sowas“: Frage zu Freudenstadt stellt Bernhard Hoëcker und Till Reiners vor ein Rätsel

1 Bernhard Hoëcker (links) und Till Reiners sind ratlos, als sie zum Stadtkern Freudenstadts befragt werden. Foto: „Wer weiß denn sowas“ vom 08. März 2024/ARD-Mediathek

„Wer weiß denn sowas?“, dürften sich Bernhard Hoëcker und sein Quizpartner Till Reiners gefragt haben, als eine Frage zu Freudenstadt das Team in der gleichnamigen ARD-Sendung vor ein Rätsel stellte. Einheimische TV-Zuschauer konnten über die Antwort der beiden nur schmunzeln.









Dass weder Bernhard Hoëcker und Till Reiners noch deren Gegner Elton und Moritz Neumeier besonders vertraut mit dem Schwarzwald sind, wird im Laufe der „Wer weiß denn sowas?“-Folge vom 8. März deutlich. Beide Teams meiden die Fragenkategorie „Schwarzwald“, einer von zwölf in dieser Sendung, konsequent. Am Ende trifft es Hoëcker und Reiners, die kurz vor dem Finale immerhin noch die Chance haben, mit einer richtigen Antwort in Führung zu gehen und weitere 500 Euro zu erspielen.