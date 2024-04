1 Was „Omas gegen Rechts“ in Bremen können, dazu sollten auch Bewerberinnen und Bewerber um die 32 Albstädter Gemeinderatssitze in der Lage sein, meint die Kolumnistin: Aufstehen gegen Feinde der Demokratie. Foto: Markus Scholz

Die „Initiative gegen Rechts Albstadt“ bietet Bewerbern für den Gemeinderat eine wichtige Chance, meint die Kolumnistin – und ist gespannt, wen von den Kandidatinnen und Kandidaten sie am Samstag, 13. April, vor dem Rathaus treffen wird.









Link kopiert



Am Ostersonntag war das doch damals, als die Frauen zum Grab Jesu kamen und feststellten, dass der Stein davor weggerollt war. In diesem Jahr ist in Albstadt am Gründonnerstag ein Stein, wenn auch nicht weggerollt, so doch zumindest vielen vom Herzen gefallen – ein Stein so groß wie die Insel Helgoland. Denn die Sorge, dass die AfD zur Gemeinderatswahl in der größten Stadt des Zollernalbkreises antreten könnte, war bei vielen im Vorfeld spürbar. Als am Gründonnerstag um 18 Uhr die Meldefrist abgelaufen ist, stellte der Erste Bürgermeister Udo Hollauer, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, fest, dass kein Brief von der Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, im Kasten lag.