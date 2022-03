3 Freuen sich, dass die Aktion startet: Initiator Ben Roundtree (links) und Bürgermeister Michael Lehrer (rechts). Zweimal 14 Stunden unterwegs sein werden (von links) Stefan Krischak, Manfred Laufer, Benjamin Heizmann und Frank Hezel. Foto: Wegner

Aichhalden - Vergangenen Donnerstag, so berichtet Bürgermeister Michael Lehrer, habe es eine Anfrage von Ben Roundtree gegeben, ob es denkbar wäre, dass in der Gemeinde für eine Übergangszeit eine oder zwei Familien aus der Ukraine unterkommen könnten. Roundtree stammt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten, ist Berufsmusiker und wohnt seit rund fünf Jahren mit seiner Familie in Rötenberg. Er hat durch seine Musikertätigkeit und seine Tochter, welche selbst behindert ist, Kontakte zu der christlichen Behinderteneinrichtung "Wings of Faith" in der Ukraine.

Etwas Vorlauf

"Ich habe ihm zugesagt, dass wir hier sicher mit etwas Vorlauf helfen können. Denn es ist klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Flüchtlinge hier im Landkreis Rottweil ankommen", berichtet Lehrer. Als die russischen Streitkräfte das Atomkraftwerk in Saporischschja angriffen hätten, sei eine Dynamik in die Flüchtlingsthematik gekommen. Denn die Behinderteneinrichtung befinde sich in Riwne, ein Ort in dem es ebenfalls ein Atomkraftwerk gibt.

Mittlerweile gibt es dort fünf Familien mit jeweils mindestens einem behinderten Kind, die aus der Ukraine gerne nach Deutschland kommen würden. Deshalb hatte Lehrer am Sonntag Fahrer für einen solchen Transport gesucht. Innerhalb kürzester Zeit seien vier Fahrer gefunden worden, die sich gegen 22.30 Uhr auf den Weg nach Berdyszcze an die polnisch-ukrainische Grenze nach machten. Vor den Fahrern liegen rund 3000 Kilometer Wegstrecke.

Spontan zugesagt

Es sind dies Stefan Krischak aus Schiltach, Manfred Laufer, Frank Hezel und Benjamin Heizmann aus Rötenberg. Er habe den Aufruf zur Fahrersuche gelesen und spontan zugesagt, sagt beispielsweise Frank Hezel. Da er einen sozial eingestellten Arbeitgeber habe, sei ihm klar gewesen, dass er zwei Tage im Unternehmen fehlen könne – Resturlaub habe er noch genug. Und der Stuttgarter Manfred Laufer ist über verwandtschaftliche Beziehungen mit der Region verbunden: Seine Frau ist die Tante von Sumi Storz, der Ehefrau von Gemeinderat Marcus Storz.

Zwei Fahrzeuge zur Verfügung

Da das Rote Kreuz aus rechtlichen Gründen keine Fahrzeuge an Nichtaktive übergeben darf, wurde auf andere zur Verfügung gestellte Fahrzeuge ausgewichen. So hat Obstbrenner Gerhard Wössner aus Rötenberg sowie die Firma Hansgrohe aus Schiltach je ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, die Spritkosten übernimmt die Gemeinde.

Die Familien werden um 8 Uhr ukrainischer Zeit bei sich aufbrechen und am Dienstag um 15 Uhr an der Grenze erwartet. Dann sollen sie mit den umgehend nach Aichhalden gebracht werden. Derzeit, so Lehrer, sei noch unklar, ob mit den Kindern übernachtet werden muss oder ob die Strecke komplett durchgefahren werden kann. Voraussichtlich würden aber im Lauf des Mittwochnachmittags bis Abends die Flüchtlinge dann im Ortsteil Rötenberg erwartet.

Vier Familien finden Unterkunft

Drei Familien, insgesamt drei Erwachsene (44, 27 und 69 Jahre) und vier Kinder (eins, drei, vier und 18 Jahre) werden in der oberen Wohnung in der Alpirsbacher Straße 13 untergebracht, eine weitere Familie (zwei Erwachsene 38 und 44 Jahre) und drei Kinder (fünf, neun und zehn Jahre) im Schwanenmoos 35 bei den Schwiegereltern von Michael Lehrer.

Hilfsgüter mitgenommen

Sehr schnell sei auch klar gewesen, dass es wenig Sinn macht mit leeren Fahrzeugen in ein Krisen- und Flüchtlingsgebiet zu fahren. Dabei habe die Gemeindeverwaltung beschlossen einige Hilfsgüter zu kaufen. Die Einkauf am Dienstag hatte der DRK-Ortsverband übernommen.

Gemeinde bittet um Spenden

Für die Kosten des Transport und für die Hilfsgüter ruft die Gemeinde zu Spenden auf. Entweder Überweisung auf das Konto der Gemeinde bei der Raiffeisenbank AHS IBAN: DE40 6006 9553 0071 1230 08 oder bar im Bürgerbüro im Rathaus Aichhalden oder der Ortsverwaltung in Rötenberg.