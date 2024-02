Ärger in Rottweil

1 Nicht genehmigt sind diese Plakate gegen den AfD-Landesparteitag. Foto: Nädele

Dass die AfD ihren Landesparteitag in Rottweil abhält, gefällt vielen nicht. Doch auch Plakate, die auf die Gegendemonstration hinweisen, sorgen für Kopfschütteln.









Gleich mehrere Anlieger der Rottweiler Fußgängerzone melden sich am Dienstag in der Redaktion des Schwarzwälder Boten wegen des „wilden Plakatierens“ in der oberen Hauptstraße. Mit dem Titel „Die rechte Welle brechen“ wird da zur Antifaschistischen Demo gegen den AfD-Parteitag aufgerufen.