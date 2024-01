Die Alternative für Deutschland (AfD) zieht ihren für Sommer geplanten Parteitag auf den Februar vor. Die Veranstaltung, bei der auch der gesamte Vorstand neu gewählt werden wird, findet nach Angaben des Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier am 24. und 25. Februar in Rottweil statt.

Frohnmaier leitet die Landespartei mit Emil Sänze (Sulz). Beide Vorsitzenden erklären gegenüber unserer Redaktion, erneut gemeinsam zur Wahl antreten zu wollen.

Grund für die Verschiebung ist die Forderung mehrere Kreisverbände, nicht bis zum Sommer zu warten. Zum einen wolle man vor den Kommunalwahlen ein Signal senden, zum anderen soll es eine gewisse Unzufriedenheit mit Teilen des erweiterten Vorstandes geben.

In Rottweil formiert sich derweil derzeit ein Gegenbündnis unter dem Stichwort „Rottweil bleibt bunt“. Das war auch im Juni 2023 das Motto der Kundgebung des „Bündnis für Demokratie und Vielfalt“, als parallel eine Veranstaltung der AfD zum Thema Nationalstaat in der Rottweiler Stadthalle stattfand. Viele Hunderte Menschen hatten damals an der Kundgebung teilgenommen.