13 Kölns Angreifer Anthony Modeste (links) im Zweikampf mit dem Züricher Ayumo Seko. Foto: Roland Sigwart

Der Bundesligist 1. FC Köln hat im Testspiel in Bad Dürrheim gegen Grasshopper Club Zürich 1:1 (0:1) gespielt.















Eine tolle Fußball-Fest-Stimmung herrschte am Samstagnachmittag im Bad Dürrheimer Salinenstadion. 2500 Zuschauer waren gekommen – viele Kölner Fans direkt aus dem Rheinland und aus ganz Baden-Württemberg. Der Schweizer Erstligist aus Zürich wurde von 200 Anhängern unterstützt.

Kölns Top-Spieler Ellyes Skhiri läuft überraschend auf

Nach dem 4:0-Sieg der Kölner am Freitagabend in Singen gegen Austria Lustenau wartete Kölns Trainer Steffen Baumgart mit einer Überraschung in seiner Startelf auf. Der zuletzt am Knie verletzte Ellyes Skhiri konnte nun doch sein erstes Testspiel in dieser Vorbereitungsperiode bestreiten. Im Tor beim Bundesligisten stand die Nummer 1, Marvin Schwäbe.

In der ersten Halbzeit sind die Grasshoppers das bessere Team

In der ersten Halbzeit konnten die "Geißböcke" jedoch um einen blassen Anthony Modeste kaum Druck in der Offensive entwickeln und kassierten in der 32. Minute durch den Züricher Dominik Schmid das 0:1. "Wir haben es in der ersten Halbzeit nicht so gut gemacht, einige Abläufe in unserem Spiel funktionierten noch nicht so. Zürich hat es uns aber in dieser Phase auch schwer gemacht", zeigte sich Steffen Baumgart beim Gang in die Kabine nach den ersten 45 Minuten kritisch.

Mit Marc Uth kommt neuer frischer Wind

Nach fünf Wechseln bei den Kölnern im zweiten Durchgang – unter anderem kam nun Marc Uth ins Spiel– lief das Angriffsspiel der Rheinländer besser. U19-Stürmer Maxi Schmid gelang nach 56 Minuten der 1:1-Ausgleich. Kurz vor dem Ende hätte das Kölner Offensiv-Talent auch noch den Siegtreffer erzielen können, aber es blieb beim 1:1. Die zweite Halbzeit seiner Mannschaft war für Steffen Baumgart dann auch "in Ordnung".

Steffen Baumgart: "Hatten ein sehr gutes Trainingslager"

Der Kölner Coach zog ein sehr positives Fazit nach der Woche im Öschberghof: "Es war nicht nur ein gutes, sondern dieses Mal ein sehr gutes Trainingslager. Alle haben voll durchgezogen. Wir hatten keine neuen Verletzungen." Gut möglich, dass der 1. FC Köln in einem Jahr zum fünften Mal auf die Baar kommt. Am morgigen Sonntag wird der Bundesligist zurück in die Domstadt reisen.

110 Bad Dürrheimer Helfer

Begeistert zeigte sich am späten Samstagnachmittag auch Bad Dürrheims Vorsitzender Benjamin Wildgruber von dem Gesamtevent, das 110 Helfer des Landesligisten als Gastgeber stemmten. "Es hat alles super gepasst. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns jetzt noch auf die Party am Abend."