Am Wochenende waren viele in Frühlingslaune und haben die kulturellen Angebote in der Region genossen.

Konzerte, Puppenparaden, Jubiläen - wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Saso Avsenik und seine Oberkrainer begeisterten das Publikum im voll besetzten Haus des Gastes in Schonach.

Stefan Kosakiewicz-Dorer landet mit „Nipple Jesus“ bei seinem Auftritt in Neukirch einen glatten Erfolg.

Das Künstlerehepaar Almut und Ludwig Quaas aus Freiburg stellt seine Werke im Furtwanger Rathaus aus. Gezeigt werden im Kunschtstüble über 30 Bilder und plastische Werke. Am Freitag war Eröffnung.

Seit 100 Jahren wird in Peterzell organisiert gesungen – der Gesangverein Liederkranz Peterzell feierte dieses Jubiläum nun mit einem etwas anderen, aber durchaus gelungenen Festakt in der Mehrzweckhalle im Dorf.

In mehrmonatiger Arbeit ist es in durchweg ehrenamtlicher Arbeit des Donaueschinger Guckloch-Teams gelungen, die Gaststube im Erdgeschoss des einstigen Gasthaus Rössle bei den Donauhallen in den neuen Heimatort des kommunalen Kinos zu verwandeln.

Kreis Rottweil

Seit Samstag ist der „kunst raum rottweil“ zu Gast in Schloss Glatt. Mit der hochkarätigen Schau mit 19 Künstlern unterstreicht der Landkreis Rottweil, welche Vielzahl an namhaften Kunstschaffenden mit äußerst beeindruckenden Positionen seine Sammlung zu bieten hat.

Ein außergewöhnliches Unterhaltungsprogramm bot am Freitagabend der international renommierte Klavierkabarettist Martin Schmitt in seinem Sonderkonzert auf Gut Berneck bei Schramberg.

Zollernalbkreis

Kabarett muss nicht schwarz-weiß daherkommen. Es funktioniert auch in bunt. Wie eine Tüte Bonbons beziehungsweise Bonmots. In dieser hohen Kunst versucht sich omnipräsent in allen Medien der Kabarettist Christoph Sonntag - am Wochenende war er in der Balinger Stadthalle zu Gast.

Kreis Freudenstadt und Tübingen

Am Samstagnachmittag von Ortsvorsteher Timo Wachendorfer und der geistlichen Leiterin der Kolpingsfamilie Ergenzingen Claudia Hofrichter eine nicht ganz alltägliche Kunstausstellung eröffnet. Deren Werke wurden von den Mitgliedern geschaffen. Sie sind im Rathaus und verschiedenen Schaufenstern von Geschäften im Ort zu bewundern.

„Goldene Hochzeit“ feierten die Starzachgemeinden am Samstag mit einem großen Festakt – auf 50 Jahre Geschichte können Bierlingen, Börstingen, Felldorf, Sulzau und Wachendorf nun zurückblicken.

Kreis Calw

Es gibt Chöre, die begeistern mit Qualität. Und es gibt Chöre, die überzeugen mit Emotionalität. Beim Auftritt des Stuttgarter Vesperkirchenchors „Rahmenlos & frei“ in Nagold, traf beides zu. Die restlos begeisterten Gäste erlebten ein absolut außergewöhnliches Konzert.

Beim erstmaligen Auftritt der Freiburger Band „Fatcat“ mit ihrem energiegeladenen, groovigen Sound in der Nagolder Seminarturnhalle holte Frontman Kenny Joyner das Publikum bereits bei den ersten Takten ab. Mitgebracht hatten die acht Vollblutmusiker auf ihrer „More Sugar“-Tour Wohlfühlsongs aus ihrem im April vergangenen Jahres erschienenen gleichnamigen Album.

Ortenaukreis

Die Puppenparade Ortenau hat dieses Jahr in Altenheim begonnen. Bei schönem Wetter verfolgten viele Besucher ein ungewohntes Spektakel auf dem Platz vor dem Rathaus. Noch bis zum 24. März wird es verschiedene Darbietungen in der Region geben.

Gehobener Blödsinn war am Freitag im Schlachthof in Lahr nicht zu stoppen: Den Sieg beim Poetry-Slam machten zwei alte Kämpen mit vielen Worten unter sich aus. Eine Lokalmatadorin erzielte bei ihrer zweiten „Dichterschlacht“ in Lahr einen Achtungserfolg.