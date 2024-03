Poetry-Slam in Lahr: So schlug sich Lokalmatadorin Milla Hermann bei der „Dichterschlacht“

So schlug sich Lokalmatadorin Milla Hermann bei der „Dichterschlacht“

Poetry-Slam in Lahr

1 Milla Hermann, die gerade Abitur am Max-Planck-Gymnasium macht, erzielte bei ihrer zweiten Teilnahme Poetry-Slam am Freitag einen Achtungserfolg. Foto: Baublies

Gehobener Blödsinn war am Freitag im Schlachthof nicht zu stoppen: Den Sieg beim Poetry-Slam machten zwei alte Kämpen mit vielen Worten unter sich aus. Eine Lokalmatadorin erzielte bei ihrer zweiten „Dichterschlacht“ in Lahr einen Achtungserfolg.









Milla Hermann, die derzeit am Max-Planck-Gymnasium ihr Abitur macht, war im November beim Poetry-Slam das erste Mal und spontan angetreten. So stand sie damals nicht in der Ankündigung. Diese Art unverhoffter Auftritt ist bei dieser Art Wettkampf aber durchaus nicht unüblich und zugelassen.