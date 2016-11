Waldachtal Hoher Sachschaden bei Brand in Salzstetten

Waldachtal-Salzstetten - Dachstuhlbrand in einem der markantesten Gebäude in Salzstetten: In der Hauptstraße 18 ist am Freitagnachmittag im Dachgeschoss ein Feuer ausgebrochen. In dem Haus sind Apotheke, die Volksbank, eine Zahnarztpraxis und Wohnungen untergebracht.