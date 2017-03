Villingen-Schwenningen Schulamt: Schulsport auf eigene Gefahr

Villingen-Schwenningen. Tiefe Risse durchziehen den roten Sportplatz des Gymnasiums am Hoptbühl in Villingen. Immer wieder stolpert man hier über Löcher, in denen längst Moos wuchert. Der Boden wölbt sich an manchen Stellen, an anderen klaffen die Ränder des Bodens an Rissen nach oben und bilden gefährliche Stolperfallen.

Behörde reicht schwarzen Peter munter weiter

Doch der Lehrer, dessen Schüler hier im Sportunterricht stolpern oder fallen und sich womöglich sogar verletzten, ist selbst schuld. Mit dieser Einschätzung jedenfalls windet sich das Schulamt des Landkreises aus dem Dilemma. Denn dieses, so Schulleiterin Simone Duelli-Meßmer, habe nun eine ganz bemerkenswerte Sprachregelung zum maroden Sportplatz des Gymnasiums am Hoptbühl gefunden: Er sei "nur auf eigene Gefahr benutzbar". Soll heißen: Entweder, die Lehrer verlegen den Sportunterricht von den Außenanlagen auch bei brütender Hitze im Sommer nach drinnen, oder sie tragen selbst das Risiko für Unfälle auf dem maroden Platz. "Wir haben keine andere Sportstätte in fußläufiger Entfernung, auf die man ausweichen könnte, stellt Duelli-Meßmer klar.