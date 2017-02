Villingen-Schwenningen Die Tradition wird fortgesetzt

Auch die heimelige Atmosphäre, die die Gäste an den Räumlichkeiten schätzen, solle erst einmal bleiben. Eine eigene Handschrift möchte das Ehepaar Harsch dem Restaurant jedoch durch kleine Veränderungen im Inventar verleihen. "Für größere Umbauten war gar keine Zeit. Die Auffrischung soll jetzt Stück für Stück erfolgen", meint die neue Pächterin. Ihr und ihrem Mann sei es wichtig gewesen, einen fast nahtlosen Übergang zwischen dem Inhaberwechsel zu haben. Der große Saal, in dem über Jahrzehnte hinweg Familienfeiern oder Vereinsveranstaltungen stattgefunden hatten, werde wieder geöffnet und zudem einer Schönheitskur unterzogen.

Mit dem Betrieb des Restaurants Neckarquelle hat das Ehepaar Harsch eine spannende und große Herausforderung übernommen. Beide sind als Russlanddeutsche aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen, waren zunächst in Trossingen, dann in Offenburg. "Jetzt kehren wir wieder in die Region zurück", freut sich Sergej Harsch. Durch die Kantine, die Ehefrau Irina in Lahr betreibt und die jetzt von ihrem Sohn weitergeführt wird, habe sie erste Erfahrung in der Gastronomie sammeln können. Auch die traditionelle Hausmannskost kenne sie aus ihrer alten Heimat gut. Gemeinsam mit ihrem Mann will sie diese in Schwenningen nun ausbauen. "Wir freuen uns drauf und können noch gar nicht richtig glauben, dass es jetzt losgeht", sagt sie.

Und wo die beiden künftig wohnen werden, liegt natürlich auf der Hand: in den ehemaligen Hotelräumlichkeiten über dem Restaurant.