Villingen-Schwenningen Arbeiten und Lächeln im Akkord

VS-Schwenningen. Montag, 11.30 Uhr: Der Froh- und Heiter-Vormittag geht in die finale Runde. Parallel dazu strömen die ersten Gäste zum Mittagessen ins Festzelt am hinteren Ausgang der Südwest Messe. Hier ein Schnitzel, dort eine Mass Bier, "Zahlen, bitte", tönt es aus einer anderen Ecke.

Weil Chefwirt Peter Brandl außerhalb der Messe auf Besorgungstour ist, behält seine Frau Manuela derzeit den Überblick auf das bunte Treiben. Sie ist seit mehr als 15 Jahren im Familienbetrieb tätig, ihr Mann Peter bereits seit rund 30 Jahren.Wie sieht der Arbeitsalltag im Zelt aus? Schon früh, gegen 7 Uhr am Morgen, fängt das Ehepaar an, um die Lieferanten abzupassen, berichtet die Wirtin, die im kleinen Kämmerchen hinter der Theke sitzt. Es dauert nicht lange, bis sie nach vorne gerufen wird. "Muss ich das umtauschen?", fragt ein Mitarbeiter und zeigt ihr den Coupon eines Gastes. "Was ist das? So etwas kenne ich leider nicht", antwortet Brandl, und erklärt weiter: "Mein Mann und ich schauen, dass alles läuft. Und wir sind Ansprechpartner für die Mitarbeiter."

Doch nicht nur für sie: Wenn etwa ein Gerät kaputtgehe, müssen sofort Handwerker in der Stadt zurande gezogen werden. "Wir sind ein Reisebetrieb, da gibt es keinen fixen Handwerker", erklärt sie. Rund 70 Mitarbeiter sind an den Tischen, in der Küche, an den Getränkestellen, in der Hühnerbraterei sowie in der Spülküche im Schichtdienst beschäftigt. Ist werktags meist um 22 Uhr abends Schluss, könne die Sause am Wochenende schon mal bis 1.30 Uhr gehen. Auch die Gastronomie außerhalb des Zelts, etwa der Biergarten, das Café-Zelt oder die Imbiss-Kioske, werden von Familie Brandl betrieben.