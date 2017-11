Schramberg "Können Landesgartenschau rocken!"

Der Fokus liege aber auf dem Landschaftspark, der auf dem Wittumgelände angedacht sei, so Mager. Auf dem Grundstück Schießacker könne ein bis zu 15 000 Quadratmeter großer See entstehen. So könne eine Abgrenzung zwischen freier Landschaft und aktivem Parkgelände gestaltet werden. Die Grundlagen für diese Planung habe die Stadt bereits in den letzten Jahren durch zahlreiche Grundstückskäufe gelegt, erklärte Mager.

Auch ein Rundweg von Landschaftspark zu einem Gewerbepark, eine Aussichtsplattform und eine Seilbahn, mit der die Besucher von der Talstadt nach Sulgen gelangen könnten, seien im Gespräch. Mager betonte jedoch, dass nun in einer Machbarkeitsstu zunächst erst einmal geprüft werden müsse, was sich tatsächlich umsetzen lasse. An Ideen mangelt es nicht. Die Landesgartenschau in Schramberg sei aber keine "pure Vision, sondern ein Projekt", stellte er klar.

Referent Stefan Brückmann, Diplomingenieur und Landschaftsarchitekt, ging genauer auf das Themenfeld Wasser ein. Der geplante Retentionssee in Sulgen würde neben der enormen landschaftlichen Attraktivitätssteigerung auch eine Entlastung des städtischen Abwassersystems bedeuten, denn dort könne das vorhandene Oberflächenwasser gesammelt werden.

Professor Hubert Möhrle, Landschaftsarchitekt und langjähriger Vorsitzender der Förderungsgesellschaft für baden-württembergische Gartenschauen, erinnerte daran, dass es "hier noch nicht um fertige Konzepte, sondern um die Zukunftsfähigkeit der Stadt" gehe. Als Berater der Verwaltungsspitze schätze er die Bewerbung der Stadt Schramberg als durchaus positiv ein. Man müsse den Gesamtnutzen einer Landesgartenschau sehen, neben den Einnahmen auch die enorme Werbung für die Stadt und die positiven Auswirkungen auf den Tourismus, die Industrie und die Lebensqualität.

Beim vorerst letzten Spaziergang rund um das Wittumgelände erklärte Karl Pröbstle, zuständig für die Abteilung Tiefbau, wo genau der geplante See am Schießäcker entstehen könnte. Danach ging es querfeldein am alten Friedhof und am Rasenplatz vorbei. Auf dem eigens aufgestellten, sechs Meter hohen "Aussichtsturm" bei der Skateranlage konnten sich die Teilnehmer selbst von der Weite des Geländes überzeugen. An dieser Stelle könnte eine circa 20 Meter hohe Aussichtsplattform entstehen.

Nach dem knapp einstündigen Rundgang ging es zurück ins Atelier der Grundschule, wo die Bürger noch einmal die Gelegenheit hatten, Fragen zu stellen.

In den nächsten vier Wochen geht es jetzt an die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, bis 22. Dezember soll dann die Bewerbung eingereicht werden.