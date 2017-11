Schramberg Gartenschau: Bewerbung positiver Impuls

Landschaftsarchitektin Sonja Blaser aus Freiburg zeigte Freiraumchancen an Beispielen von früheren Gartenschauen auf. "Eine lebenswerte Stadt ist eine grüne Stadt", definierte sie. Für ein gutes soziales Miteinander, für Integration müsse man Freiräume schaffen. Stadtplaner Rolf Messerschmidt aus Tübingen stellte neue Stadtquartierentwicklungen an Beispielen unter anderem aus Freiburg, Tübingen, Norderstedt und Riegel vor. Viele von ihnen hatten auch das Thema "Wasserläufe" erfolgreich bearbeitet. "Vorhandene Strukturen aufnehmen und zur lebendigen Stadt entwickeln", empfahl er auch Schramberg.

Nach der Einführung in der Aula ging es zum gemeinsamen Spaziergang vom Gymnasium entlang der Schiltach zum Rathausplatz, in den Park der Zeiten, auf den Sonnenberg und zurück ins Gymnasium. Bei zahlreichen Stopps wiesen Mager und Sachbearbeiter Karl Pröbstle auf das Entwicklungspotenzial der jeweiligen Stellen und Bereiche hin. Der Abschluss mit kurzer Diskussion und Übergabe der Ideenkarten fand dann wieder in der Aula statt.

"Bei dem vielen freien Wohnraum in der Talstadt: Wie kann man die Idee einer Landesgartenschauf auf die hiesige Mentalität herunterbrechen", stellte Himmelheber eine berechtigte Frage in den Raum. "Gerade auch leer stehender Wohnraum ist ein Grund für eine Landesgartenschau oder solche Stadtentwicklungskonzepte", entgegnete Mager. Gartenschauen wirkten als Motor einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Stadtentwicklung. Mager wies darauf hin, dass im März 2018 die Auswahlkommission die Bewerberstädte bereisen werde. Schramberg müsse dann vermitteln, das alle, dass Bürger, Vereine und Unternehmen hinter der Bewerbung stehen und sich einbringen. Mager mahnte, diese Chance zu nutzen und den Mut zum Handeln zu haben: "Es gibt nicht viele Gelegenheiten für Schramberg, mit einem solchen Instrument wie die Gartenschau eine positive Entwicklung anzuschieben".

Zum vorerst letzten öffentlichen Spaziergang lädt die Stadt am Samstag, 18. November, ab 13 Uhr, in Sulgen ein. Treffpunkt ist im Atelier in der Grund- und Werkrealschule Sulgen, Sulgauer Straße 7. Themen werden dann sein: "Landesgartenschau Schramberg – Wittumpark, das Gartenschaugelände" und "Aktive Stadt". Auch die Stadtteile Heiligenbronn und Waldmössingen werden in die Betrachtung mit einbezogen. Der Spaziergang führt im Anschluss über das Wittumgelände. Bei allen Spaziergängen ist es möglich, unabhängig von den jeweiligen Themenblöcken, alle weiteren Bereiche einer Gartenschau anzusprechen.