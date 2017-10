Schramberg Gartenschau ist mehr als ein Traum

Fluss im Fokus

Ein wichtige Rolle im Konzept hat der Lauf der Schiltach im Stadtgebiet. "Da gibt es tolle Abschnitte, die Qualität bieten, die es herauszuschälen gilt", erklärte Diplomingenieur Stefan Brückmann in seinem Impulsvortrag. Starkregen nähme in Zukunft zu, ein aktives Regenwassermanagement würde die Überflutungsgefahr entspannen, erläuterte der Experte für Flussrenaturierungen. Mit anderen Worten: Die Verschönerung der Uferbereiche durch die Renaturierung der Schiltach würde den Hochwasserschutz beträchtlich verbessern. Nicht unwichtig, denn Rathausplatz und Fußgängerzone liegen erheblich unter dem Höhenniveau von Spitzenhochwassern, wie Sachbearbeiter Karl Pröbstle von der Stadtverwaltung erinnerte.

Landschaftsarchitekt Peter Geitz aus Stuttgart zeigte dann an den Beispielen Kirchheim unter Teck, Vaihingen an der Enz, Pforzheim, dem Stadtwehr in Nürtingen und Singapur, was man aus kanalartigen Flüssen durch Renaturierung mit eingebauten Hochwasserschutz machen kann: attraktive Uferbereiche, wo die Bürger sich gerne aufhalten.

Möglichkeiten vor Augen

Auf die Theorie folgte die Praxis: Der gemeinsame Gang vom Rotlingfelsen beim Kindergarten Seilerwegle ("Freiraum verschenkt") am linken Ufer der Schiltach flussabwärts, bei dem mancher schon ins Träumen kam. Von der Brücke am Gymnasium bis zum Busbahnhof bzw. City Center wäre Platz für eine Parkanlage Dann ging es weiter (Schramberg als "Stadt der Brücken" beim Roßgumpen), bis zur Kirche St. Maria, dort über die Brücke auf die andere Seite der Schiltach bis zum Schloss (wo der Schlosspark die jetzige, dann rückgebaute Bundesstraße überspringen könnte, wenn die Talumfahrung kommt) und zurück durch die Fußgängerzone ("die Bächle hochholen, was die Eltern kleiner Kinder entspannen würde") zum Gymnasium. Dort konnten in der Schlussrunde Fragen gestellt und Anregungen ausgetauscht werden. Zum Beispiel die Frage des Tennenbronner Ortschaftsrats Robert Hermann über eine mögliche Einbeziehung des Bernecktals. Und Karl Wolf von der Wolf-Finanzplan AG warf die Frage nach den Parkplätzen für die Besucher auf. "Das Wittum-Gelände auf dem Sulgen wird die Anlaufstelle für die Massen sein, ein Shuttle-Service bringt sie in die Talstadt, die Details kommen später", beruhigte Herzog.

Stadt ist konkurrenzfähig

"In der Machbarkeitsstudie wird auch die Logistik aufgezeigt, die E-Mobilität wird ein Baustein sein, die Automotive-Unternehmen könnten sich bei der Realisierung eines E-Shuttles beteiligen", ergänzte Mager. Er wies noch einmal eindringlich darauf hin: Entscheidend für die Bewerbung sei, dass die ganze Stadt, Bürger, Vereinen, Lokalpolitiker Verwaltung und Unternehmen beim Projekt mitmachten. "Wir müssen die Stadt entwickeln, die Bereitschaft der Bürger ist da", versicherte Gemeinderat Thomas Brantner. Oberbürgermeister Herzog zeigte sich optimistisch: "Wir sind überzeugt, dass unser Konzept in hohem Maße konkurrenzfähig ist und verschiedene Alleinstellungsmaßnahmen aufweist".

Der nächste Stadtspaziergang ist am Samstag, 4. November, ab 13 Uhr. Treffpunkt ist die Aula des Gymnasiums Schramberg. Thema: "Landesgartenschau Schramberg: Grünes Band – Lebenswerte Stadt". Impulsvorträge halten Stadtplaner Rolf Messerschmiedt aus Tübingen und Landschaftsarchitekt Markus Roetzer aus Freiburg.