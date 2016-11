Schramberg Feuerwehr muss Mann aus Aufzug befreien

Nachdem es zunächst dem Notdienst des Herstellers nicht gelungen war, die Türen des im Erdgeschoss fest hängenden Aufzugs zu öffnen, war gegen 14 Uhr die Feuerwehr alarmiert worden. Aber auch sie konnte die elektronisch verriegelten Türen nicht öffnen – auch nicht nach dem Abschalten des Stroms.

Aus diesem Grund mussten die Wehrmänner in den Aufzugsschacht einsteigen. "Dazu wurden Leitern von der Aufzugstür im ersten Obergeschoss in den Schacht eingebracht und nach der Öffnung der Aufzugstür im zweiten Obergeschoss dort eine Abseilsicherung befestigt", erläuterte Abteilungskommandant Patrick Wöhrle, der mit acht Mann im Einsatz war. Daraufhin konnte ein Feuerwehrmann mit Klettergurt gesichert im Schacht hinuntersteigen - dies hatte die Wehr ja im vergangenen Jahr intensiv geübt - und auf dem Aufzugskorb manuell in den Türmechanismus eingreifen: Nun ließ sich die Tür mit Kraftaufwand aufschieben.

"Ja, endlich", rief der junge, eingesperrte Mitarbeiter erleichtert und stürmte aus der Kabine. Dankbar nahm er eine Zigarette, um die Nerven zu beruhigen. Kollegen kamen vorbei und gratulierten ihm zur "Befreiung".