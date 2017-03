Schramberg Falsche Fünfziger aufgetaucht

Europaserie vorhanden ist.

Wie sich bei den folgenden Recherchen herausstellte, wurden

zumindest sieben der Falschgeldnoten von unbekannten Tätern am

vergangenen Rosenmontag, 27.02., in Schramberg ausgegeben. Davon drei

Scheine in einer Gaststätte und vier Scheine in einer Wirtshaus

-Kneipe. Alle hatten dieselbe Seriennummer. Drei Fünfzig-Euroscheine

wurden schon am vorherigen Samstag, in einem Discounter in Villingen verwendet. Zwei weitere Scheine sind am Freitag, den 24.02., in einer Apotheke in Schramberg und einem Möbelhaus in Rottweil an „den Mann“ gebracht worden. In Rottweil wurde am vergangenen Wochenende außerdem noch mit zwei falschen Scheinen in einer Cafe Bar bezahlt. Im selben Zeitraum ist auch in Balgheim ein Fünfzig-Euro-Falschgeldschein aufgetaucht.

Zum Schutz vor Falschgeld und um den Tätern das Handwerk zu legen

rät die Polizei daher: Informieren Sie sich über die Sicherheitsmerkmale der echten Euro-Banknoten; überprüfen Sie die Geldscheine, bevor Sie sie entgegen nehmen; Stecken Sie verdächtige Geldscheine in einen Umschlag und übergeben sie diesen zur Spurensicherung der Polizei; prägen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen, deren Begleitpersonen sowie benutzte Fahrzeuge genau ein; informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder direkt bei ihrer örtlichen Dienststelle und teilen Sie Ihre Beobachtungen mit. Neben einschlägiger Literatur, die bei allen Geldinstituten ausliegt, sind auch im Internet unter dem Link www.bundesbank.de/Navigation/DE/Aufgaben/Bargeld/Falschgeld/falschgeld.html die Sicherheitsmerkmale der Geldscheine - sowohl der „alten“ 1.

Serie, wie auch für die „neue“ Europaserie mit dem fühlbaren Relief

dargestellt, um das Erkennen von Falschgeld zu erleichtern. Weitere

Tipps zum Schutz vor Falschgeld und den Euro-Sicherheitsmerkmalen

finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.