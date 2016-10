Schramberg Arbeiten in Heiligenbronner Straße

Zwischen der Tankstelle Heim und dem Neubau des dm-Markts ist in dieser Woche die Heiligenbronner Straße im Stadtteil Sulgen gesperrt. Dort werden Anschluss- und Anpassungsarbeiten erledigt, so dass eine Durchfahrt nicht möglich ist – auch wenn es immer wieder einige Autofahrer probieren. Der Verkehr wird umgeleitet – das Hinweisschild in der Schramberger Straße war allerdings am Montag völlig unverständlich abgeklebt. Foto: Wegner