Schiltach Vorarbeiten zur Fahrbahnsanierung

Die zusätzliche Asphaltschicht in Kaltbauweise, die anschließend über die ganze Fahrbahnin Tunnel kommt, soll dann in der Zeit zwischen Samstag, 24., und Donnerstag, 29. Oktober, aufgebracht werden. Dazu wird dann der Tunnel in der Zeit zwischen 19 Uhr abends und 6 Uhr am Morgen gesperrt und der Verkehr durch die Schiltacher Innenstadt umgeleitet. Dazu, so Fred Frech von der Straßenbauabteilung des Landratsamts Rottweil, die für das Regierungspräsidium die Bauleitung übernimmt, soll in der Schramberger Straße eine Ampelregelung eingerichtet werden.