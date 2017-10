Schiltach/Rottweil Verfahren zu Angriff auf Joggerin ist eröffnet

Der 23-Jährige hatte sich nach der Tat bei Angehörigen gemeldet. Er soll dort Suizidabsichten geäußert haben. Die Polizei fahndete an dem 19. Februar mit zahlreichen Kräften und auch per Hubschrauber nach dem Mann und seinem Fahrzeug. Gegen Abend gaben dann zwei Frauen den entscheidenden Hinweis auf den Mann, der zu Fuß nicht allzu weit vom Tatort entfernt unterwegs war. Seither sitzt er in Untersuchungshaft. Zum Prozessauftakt betonte der Angeklagte, in dem Strafverfahren umfänglich Auskunft zu der Tat geben zu wollen.

Zur Bewertung der Schuldfrage setzt die erste Schwurgerichtskammer am Landgericht Rottweil unter dem Vorsitz von Karlheinz Münzer auch auf eine intensive Befragung des Angeklagten zu Drogenkonsum und Sexualpraktiken. Wichtige Aussagen hierzu seien von dem Angeklagten wohl nur in der intimeren Atmosphäre einer nichtöffentlichen Sitzung zu erwarten. Auch der Schutz der Privatsphäre des 23-Jährigen, aber auch anderer von dem Fall Betroffenen gebiete eine solche, vom Anwalt des Angeklagten beantragte Verfahrensweise.

Zum Prozessauftakt stand die Biografie des 23-Jährigen im Mittelpunkt. Bei der oft stockend dargelegten Beschreibung seines Lebenswegs gerät er häufig ins Lavieren. In seinem Elternhaus sei er als Schüler häufig bevormundet worden. Biokost sei ihm aufgenötigt worden, ein Handy habe er nicht haben dürfen, nennt er Beispiele für ein in seinen Augen nicht immer sehr entspanntes Leben unter den Fittichen seiner Eltern. Mit Antriebslosigkeit und mangelndem Ehrgeiz begründet der junge Mann, der sich scheu, aber mit offenem Blick im Gerichtssaal umsieht, seine mühsam mit der mittleren Reife zu Ende gebrachte Schulkarriere.